Боевики устроили обстрел из запрещенных минометов на Донбассе: 2 бойца ООС получили ранения

Пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в течение 2 ноября. В результате их обстрелов 2 украинских военных получили ранения, к счастью, никто из защитников не погиб.

Во время обстрелов украинских позиций российские оккупационные войска применяли, в частности, запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 миллиметров. Вели огонь и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

Вблизи Новогригорьевки оккупанты били из минометов калибра 120 миллиметров;

оккупанты били из минометов калибра 120 миллиметров; возле Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из ручного противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;

– из станковых автоматических гранатометов; недалеко от Водяного , что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Павлополя – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; возле Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

– из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; неподалеку от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

– из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вольного – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

– из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов; возле Шумов – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Зайцево – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

От начала воскресенья, 3 ноября, пророссийские боевики еще не совершили ни одного обстрела.

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