Боевики устроили обстрел из запрещенных минометов на Донбассе: 2 бойца ООС получили ранения
Пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в течение 2 ноября. В результате их обстрелов 2 украинских военных получили ранения, к счастью, никто из защитников не погиб.
Во время обстрелов украинских позиций российские оккупационные войска применяли, в частности, запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 миллиметров. Вели огонь и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?
- Вблизи Новогригорьевки оккупанты били из минометов калибра 120 миллиметров;
- возле Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;
- недалеко от Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Павлополя – из стрелкового оружия;
- возле Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вольного – из стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
- возле Шумов – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцево – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
От начала воскресенья, 3 ноября, пророссийские боевики еще не совершили ни одного обстрела.
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