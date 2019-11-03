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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Боевики устроили обстрел из запрещенных минометов на Донбассе: 2 бойца ООС получили ранения

      9 Читати новину українською
      Пророссийские боевики не прекращают обстрелов на Донбассе
      Пророссийские боевики не прекращают обстрелов на Донбассе / politeka.net (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в течение 2 ноября. В результате их обстрелов 2 украинских военных получили ранения, к счастью, никто из защитников не погиб.

      Во время обстрелов украинских позиций российские оккупационные войска применяли, в частности, запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 миллиметров. Вели огонь и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

      • Вблизи Новогригорьевки оккупанты били из минометов калибра 120 миллиметров;
      • возле Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;
      • недалеко от Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Павлополя – из стрелкового оружия;
      • возле Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
      • неподалеку от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
      • вблизи Хутора Вольного – из стрелкового оружия;
      • неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
      • возле Шумов – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Зайцево – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

      От начала воскресенья, 3 ноября, пророссийские боевики еще не совершили ни одного обстрела.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины
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