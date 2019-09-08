Боевики в который раз били из запрещенного оружия на Донбассе, но обошлось без потерь

Ни один боец ООС не погиб и не был ранен 7 сентября на Донбассе / 24 канал

Пророссийские боевики 7 сентября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Однако ни один боец Операции Объединенных сил не погиб и не был ранен..