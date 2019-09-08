Боевики в который раз били из запрещенного оружия на Донбассе, но обошлось без потерь
Пророссийские боевики 7 сентября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Однако ни один боец Операции Объединенных сил не погиб и не был ранен..
Оккупанты вели огонь по позициям украинских военных из запрещенного минскими соглашениями оружия, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе?
- дважды вблизи Лебединского российские оккупационные силы били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Старогнатовки били из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Богдановки – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов;
- недалеко от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Новгородского – из миномета калибра 82 миллиметра.
- вблизи Южного – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 82 миллиметра;
- неподалеку от Шумов – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра;
- вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотошковского – из гранатометов различных систем.
С начала суток 8 сентября пророссийские боевики не совершили ни одного обстрела.
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Источник: 24 канал
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