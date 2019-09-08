08:27
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Боевики в который раз били из запрещенного оружия на Донбассе, но обошлось без потерь

      2 Читати новину українською
      Ни один боец ООС не погиб и не был ранен 7 сентября на Донбассе
      Ни один боец ООС не погиб и не был ранен 7 сентября на Донбассе / 24 канал

      Пророссийские боевики 7 сентября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Однако ни один боец Операции Объединенных сил не погиб и не был ранен..

      Оккупанты вели огонь по позициям украинских военных из запрещенного минскими соглашениями оружия, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

       Узнайте, сколько украинцев находятся в плену на оккупированном Донбассе

      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе?

      • дважды вблизи Лебединского российские оккупационные силы били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Старогнатовки били из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Талаковки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • возле Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Богдановки – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов;
      • недалеко от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Новгородского – из миномета калибра 82 миллиметра.
      • вблизи Южного – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 82 миллиметра;
      • неподалеку от Шумов – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра;
      • вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Новотошковского – из гранатометов различных систем.

      С начала суток 8 сентября пророссийские боевики не совершили ни одного обстрела.

      Читайте также: Зеленский снова провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине будет жарко, но на Западе пройдут дожди
      сегодня
      362
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу
      7 сентября , 22:27 Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу
      637
      Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      7 сентября , 22:12 Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      Євгенія Мазур 1145
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      7 сентября , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 1116
      Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      7 сентября , 21:06 Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      1362
      Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      7 сентября , 20:00 Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      2485
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук