Боевики в который раз о перемирии "забыли" и били по украинским воинам из запрещенного оружия

В течение суток 26 августа пророссийские боевики на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты, в частности, атаковали, используя минометы калибра 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники Кремля осуществили 7 обстрелов украинских позиций:

четыре раза неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" состоялось 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, все это оружие запрещено минскими соглашениями;

– из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, все это оружие запрещено минскими соглашениями; неподалеку Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов – из ручного противотанкового гранатомета;

– из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала текущих суток боевики лишь однажды нарушили режим прекращения огня. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Талаковки. Здесь оккупанты применяли станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Заметим, что на Донбассе с 21 июля начало действовать бессрочное перемирье. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Правда боевики так и не прекратили обстрелы украинских позиций. В частности, за сутки 25 августа они осуществили 13 обстрелов украинских позиций, в результате чего 1 украинский военный погиб и еще 3 получили ранения.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях