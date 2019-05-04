21:32
4 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, сегодня
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Боевики в Луганске разыграли штурм Рейхстага и противостояние на Майдане: возмутительные фото

      131 Читати новину українською
      Пророссийские боевики показали "штурм Рейхстага" и "беркутовцев"
      Пророссийские боевики показали "штурм Рейхстага" и "беркутовцев" / Соцсети

      Пророссийские боевики устроили "спектакль" в оккупированном Луганске. Оккупанты пытались имитировать штурм Рейхстага в Германии в 1945 году и противостояние активистов Евромайдана с силовиками в Киеве в 2014 году.

      Соответствующие фото "шоу" боевиков опубликовал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокации

      Оккупанты использовали здание местного университета, чтобы "показать" взятие советскими войсками немецкого парламента. Там же приспешники России "сымитировали" битву "Беркута" с участниками Революции Достоинства.

      Журналист отметил, что на самом деле больше всего это действо напоминало не Майдан, а события весны 2014 года, когда по Луганску "эти же типочкы в масках и бегали, и били сотрудников МВД со щитами".

      Люди, которые ненавидят Майдан, сами добровольно воспроизводят Майдан у себя в городе, наряжаются в активистов "Правого сектора" и "бьют" ряженый "Беркут". В городе, который пережил обстрел и гибель людей в 2014 году, радостно разыгрывают стрельбу и уличные бои,
      – написал он.

      Эти события блоггер назвал "миллитарной шизофренией" и отметил, что "нет такого безумия, которое не может произойти в Луганске". Такое поведение боевиков в оккупированном украинском городе прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

      "Тут уже психиатрии не поможет. Такое только больные люди могут сделать", – написал он, тоже опубликовав соответствующие фото "представления".

       

       

      Такая попытка пропаганды возмутила пользователей соцсетей.
      blog_ava
      Готов ли Путин к полномасшабному вторжение в Украину: ответ генерала
      сегодня
      669
      Теги: Новости политики Беркут Новости Луганска Война на Донбассе Российская пропаганда Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      сегодня , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 437
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      сегодня , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      18049
      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      сегодня , 13:04 Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      245
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сегодня , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 3342
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сегодня , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2799
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Коболев приехал в США договариваться о закупке американского газа
       3 мая , 19:56
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Вышли ли на киевские улицы эвакуаторы
       27 сентября 2018 , 15:40
      Нападающий, которого хочет Динамо, шокирует результативностью – ему помогла отставка тренера Шахтера
       10 ноября 2018 , 16:01
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук