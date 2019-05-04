Боевики в Луганске разыграли штурм Рейхстага и противостояние на Майдане: возмутительные фото

Пророссийские боевики устроили "спектакль" в оккупированном Луганске. Оккупанты пытались имитировать штурм Рейхстага в Германии в 1945 году и противостояние активистов Евромайдана с силовиками в Киеве в 2014 году.

Соответствующие фото "шоу" боевиков опубликовал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

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Оккупанты использовали здание местного университета, чтобы "показать" взятие советскими войсками немецкого парламента. Там же приспешники России "сымитировали" битву "Беркута" с участниками Революции Достоинства.

Журналист отметил, что на самом деле больше всего это действо напоминало не Майдан, а события весны 2014 года, когда по Луганску "эти же типочкы в масках и бегали, и били сотрудников МВД со щитами".

Люди, которые ненавидят Майдан, сами добровольно воспроизводят Майдан у себя в городе, наряжаются в активистов "Правого сектора" и "бьют" ряженый "Беркут". В городе, который пережил обстрел и гибель людей в 2014 году, радостно разыгрывают стрельбу и уличные бои,

– написал он.

Эти события блоггер назвал "миллитарной шизофренией" и отметил, что "нет такого безумия, которое не может произойти в Луганске". Такое поведение боевиков в оккупированном украинском городе прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Тут уже психиатрии не поможет. Такое только больные люди могут сделать", – написал он, тоже опубликовав соответствующие фото "представления".

Такая попытка пропаганды возмутила пользователей соцсетей.