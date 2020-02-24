Боевики выпустили по ВСУ на Донбассе почти 100 мин: где было горячее всего
Подконтрольные России войска продолжают цинично обстреливать украинских военных на Донбассе. 23 февраля оккупанты 14 раз открывали огонь по нашим позициям. К счастью, потерь и раненых среди украинских бойцов нет
В течение суток российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.
Важно: Оккупанты на Донбассе "отметили" 23 февраля атакой на ВСУ и на свои же позиции
Пророссийские боевики выпустили по украинским защитникам почти 100 мин из разнокалиберных минометов и 30 снарядов из артиллерийских систем разного калибра. Оккупанты били по военным ВСУ в районе:
- Талаковки;
- Майского;
- Крымского;
- Орехово;
- Новоалександровки;
- Хутора Свободного;
- Золотого-4;
- Попасной;
- Новозвановки;
- Луганского;
- Кондрашевки Новой.
Оккупированные районы Донбасса / карта 24 канала
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Заметим, сложной была ситуация вблизи Орехово, по которому оккупанты выпустили 29 мин, вблизи Золотого-4 – 15 мин и у Кондрашовки Новой, где враг выпусти 20 снарядов с артиллерийских систем.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было,
– отметили в штабе.
Уже с начала суток, 24 февраля, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.
Когда активизировались боевики на Донбассе?
В начале февраля 2020 года российские оккупанты на Донбассе серьезно активизировались. Они усиленно обстреливают позиции военных ВСУ и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты.
Самый масштабный бой состоялся утром 18 февраля под Золотым. Враг в течение 5 часов атаковал украинские позиции, но наши защитники сумели дать достойно отпор. К сожалению, во время боя погиб один боец, еще 6 получили травмы. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.