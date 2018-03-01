Боевики жестоко изнасиловали и убили 14-летнюю девочку на Донбассе

В оккупированном Енакиево Донецкой области террористы так называемой "ДНР" из морской пехоты жестоко изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщила мать убитой девочки в одной из социальных сетей.

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Тело ребенка было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Гусельщиково. По результатам экспертизы, смерть девочки наступила от разрыва мягких тканей половых органов, кровопотери и асфиксии.

По словам матери погибшей, к убийству ее ребенка причастны наемники 9-го полка морской пехоты.

Наши военные так праздновали 23 февраля, устроив групповое изнасилование. Мою 14-летнюю дочь насиловали 5 часов до смерти. В полиции развели руками и сказали, что нет доказательств. Но я знаю имена тех людей,

– написала разочарованая женщина.

Отмечается, что местная "полиция" также установила группу боевиков, которые проводили время в компании девушки. Их допросили, но впоследствии отпустили домой под подписку о невыезде.

В то же время, мать погибшей девочки заявила, что ей поступают угрозы от террористов и их "начальства".

Сообщение матери убитой девочки в соцсети