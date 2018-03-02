Боевиков на Донбассе косит эпидемия опасной инфекции, которую они скрывают

Временно захваченным районам Луганской и Донецкой областей угрожает эпидемия кори, которая начинает распространяться среди оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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Отмечается, что российские оккупационные службы, управляющие неподконтрольными Украине районами Донбасса, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых "подразделениях" российско-оккупационных войск.

Через лояльные к идее "русского мира" СМИ кремлевские наемники время от времени распространяют заведомо ложные новости типа: "тысячи граждан из подконтрольных украинскому правительству территорий воспользовались медицинскими услугами "республиканских эскулапов". На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической,

– отметили в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью.

Отмечается, что в настоящее время в медицинской помощи нуждаются "более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК".

"Учитывая то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", – подытожили в штабе.