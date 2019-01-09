Боевой корабль РФ зашел в Черное море: в ВМС рассказали, куда направляется судно

Российский ракетный противолодочный эсминец "Североморск", который входит в состав Северного флота РФ, вошел в Черное море и направляется в порт оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, передает УНИАН.

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Ранее 24 канал сообщал, что утром 9 января в Черное море вошел ракетный эсминец Северного флота России. Такой боевой корабль в этих водах зафиксировали впервые со времен оккупации Крыма.

Что касается этого судна "Североморск" проекта 1155 – оно направляется в порт Севастополя,

– заявили в ведомстве.

В ВМС подчеркнули, что Россия таким образом пытается усилить свою военную группировку в территориальных водах в районе оккупированного Крыма.

Также в ведомстве добавили, что не знают, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец.

Напомним, что 6 января десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США отправился к Черному морю через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до 500 морских пехотинцев.



Кроме того, недавно корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробыл там несколько дней.