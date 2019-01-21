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      Боевой корабль США прошел через Черное море и прибыл в Грузию

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      Боевой корабль США Donald Cook прибыл в Грузию
      Боевой корабль США Donald Cook прибыл в Грузию / Фото из открытых источников

      Ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook успешно через Черное море и зашел в порт грузинского Батуми.

      Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Службу береговой охраны Грузии.

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      В порт Батуми зашел эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения Donald Cook,
      – говорится в сообщении.

      Эсминец пробудет в территориальных водах Грузии до 25 января.

      Во время этого визита экипаж судна встретится с местными грузинскими чиновниками, и примет участие в совместных учениях со Службой береговой охраны Грузии.

      Основным оружием этого корабля является крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. Обычно эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

      Напомним, боевой корабль США зашел в Черное море 19 января. Он должен следить за безопасностью в регионе. После прохода эсминца в Черное море за ним сразу же начали следить российские военные.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Водный транспорт Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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