Боевые действия на леднике и ядерное оружие, которое ощутит весь мир: индо-пакистанская война

Ледник Сиачен стал самым высоким полем боя на планете. Это одна из горячих точек, в которой выясняют отношения Индия и Пакистан. Конфликт между двумя странами с ядерным арсеналом начался больше 70 лет назад и продолжается до сих пор.

Незаконно захваченные территории

Вершины Сиаченского ледника доходят даже до 7,5 тысяч метров над уровнем моря, и на 70 километров он тянется в Каракорумских Гималаях. Это самый длинный ледник в этих горах и второй по длине в неполярных районах мира.

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Когда немец обратился к полковнику горно-штурмовой бригады Нарендре Кумару с просьбой провести его по вершинам ледника, то увидел то, что его удивило и возмутило. Для Индии захват Сиачена Пакистаном означал бы практически потерю Кашмира.

Я увидел карту и понял, что что-то пошло не так. Тогда пошел к командованию. Дело в том, что линию разграничения, по которой прекратили огонь после первой индо-пакистанской войны, на американских картах сместили на 45 градусов на Восток. Таким образом незаконно подарили пакистанцам 10 тысяч квадратных километров,

– рассказал Нарендра "Бык" Кумар.

Из первой экспедиции Кумар привез домой остатки мусора. Пакеты и бумажки, которые принадлежали пакистанским военным. Затем он взял с собой сотню студентов-кадетов и покорил с ними все семь перевалов Сиачена. В нереально сложных условиях он установил там индийские триколоры.



Нарендра Кумар

Потом индийцы начали регулярные походы в Сиачен с туристами. Протесты Исламабада растворялись в молчании Нью-Дели. Градус напряжения рос, но к войне на леднике готовились, как к чему-то очень вероятному. Однако открыто об этом никто не говорил, пока фортуна не улыбнулась индусам первыми.

Военные действия на леднике

Специфика боевых действий на леднике не предполагала ничего хорошего. Сверхнизкие температуры и угроза обморожений, снегопады и ледяные дожди, ураганные порывы ветра и характерная для высоты горная болезнь. Вследствие гипоксии продуктивность человека падает на 40%. Не попасть под лавину, не сорваться в обрыв и преодолевать снежные заносы, неся на себе снаряжение весом до 35 килограммов.

Первые два батальона горных егерей и скаутов начали восхождение на Сиаченские вершины. Индийцы опередили пакистанские ДРГ на две недели. Это сыграло решающую роль. Ни попытки пакистанцев штурмовать индийский укреп-район в лоб, ни артиллерийские канонады, которые провоцировали лавины, чтобы похоронить индусов под снегом – успеха не имели.



Военные среди ледников

Упрямство пакистанцев в войне за ледник вызывает уважение. На протяжении трех лет они не могли переломить ход событий и успех индусов. Не помогало даже удобнее положение с их стороны, где ледник имел больше проходных путей.

Стратегическое преимущество пакистанцев позволяло простреливать периметр. Позиции были защищены труднодоступными подъемами и обрывами. Казалось бы, неприступная позиция пала вследствие безумного замысла командира роты сикхов лейтенанта Бана Сингха. Они разгромили пакистанский дот, поднявшись к нему по 90-градусной, отвесной, заледеневшей скале.

Мы пошли туда ночью, однако у нас были ограниченные запасы патронов. На высоте семь тысяч метров ветер был 120 км в час, снегопад и враг в укреплении на горе. Они обустроили там лагерь. Это было худшее с чем мы сталкивались. Когда закончились пули, в ход пошли ножи, топорики и ледорубы. Пакистанские воины пытались до последнего биться с нами,

– пояснил Наиб-субедар Джамму-Кашмирский полк легкой пехоты Бана Сингх.

Бана Сингх после этой операции стал национальным героем. Установление на основных перевалах Сиачена индийских триколоров не означало завершение войны. Обе страны начали наращивать в горах военное присутствие, закрывая глаза на потери. Большинство смертей были небоевыми. Снежные Барсы гибли от трудно переносимых погодных условий или срывались в обрыв неприветливого ледника.



Бана Сингх

По приблизительным подсчетам в целом за время конфликта в этих горах погибли не меньше 3000 пакистанских и 900 индийских бойцов. С начала 2000-х Индия, когда на леднике воцарилось очередное перемирие, попыталась капитализировать свое преимущество в Сиачене.

На сегодня с индийской стороны служат на леднике почти три тысячи военных альпинистов, а пакистанцы держат почти четыре тысячи пехоты, горных егерей и спецназа.

Положение после перемирия

Несмотря на официальное перемирие, пакистанские спецслужбы, как и раньше, сквозь пальцы смотрят на лагеря исламистов-террористов. Шахиды атакуют не только военных и несут смерть не только в Кашмире.

В 2001 году произошли теракты в столице Индии Нью-Дели, а в 2008 году в Бомбее. Для пакистанских силовиков это способ проявить свою необходимость, что Исламабад никогда не молчит на демонстрацию силы со стороны Нью-Дели. А еще пакистанцы до сих пор переживают сожаление за четыре проигранных конфликта.

С 1998 года страны устроили нуклеарную эстафету. Индия провела пять испытаний атомного оружия, а Пакистан на одно больше. Благодаря международному давлению страны перестали запугивать друг друга.

Ядерное оружие меняет все. Если Индия и Пакистан обменяются ядерными ударами, то последствия ощутит весь мир,

– добавил обозреватель международной политики Иван Яковина.

Очередное обострение в начале 2019 года снова вынесло Индию и Пакистан на первые полосы новостей. Шахиды взорвали конвой индийских силовиков и 44 человека погибли. Ответственность на себя взяли исламские сепаратисты, которые борются за присоединение Кашмира к Пакистану. В ответ Нью-Дели выслала штурмовиков, которые пересекли пакистанскую границу и разрядили бортовой арсенал по якобы лагерю боевиков.

Это был воздушный удар не по Кашмиру и Пакистану впервые с 1971 года,

– эксперт по вопросам международной политики УИМ Илия Куса.

Для индийской стороны такой сценарий небольшого обострения хорошо вписывается в предвыборные гонки.

Пакистанскому премьеру Имран Хану удалось сдержать эскалацию конфликта, несмотря на желание военных броситься в новую авантюру. То, что он передал сбитых летчиков домой, лишь подняло рейтинг Пакистана и подтвердило теорию о желании мусульман идти на мировую.

Вместе с тем Индия имеет 1,3 млн солдат в сухопутных войсках против 600 тысяч пакистанцев. Шесть тысяч индийских танков против трех тысяч пакистанских. Но в условиях современных войн, где ключевую роль играет дальнострельная артиллерия и авиация, преимущество индусов проседает. Например, Индия имеет вдвое больше самолетов, чем Пакистан. Но половина из этих машин – это устаревшие советские МиГ-и, а у Пакистанцев под рукой американские F-16.



Количество военных и танков у Индии и Пакистана

Деэскалация последнего конфликта в 2019 году скорее была чудом, чем закономерностью. Сегодня вся международная общественность затаила дыхание и ждет, чтобы индо-пакистанский конфликт постепенно угас. Или хотя бы держался в дипломатической плоскости.