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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса: список

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      Эксперты Bloomberg проанализировали состояние 500 крупнейших богачей мира и определили, что около 80% миллиардеров в этом году находятся в минусе. Причиной стало падение мировых фондовых рынков из-за резкого распространения коронавируса за пределами Китая.

      Аналитики прогнозируют дальнейшее падение акций. Об этом сообщает Bloomberg.

      Советуем ознакомиться: Коронавирус и финансовые рынки: 2020 год может стать худшим для мировой экономики

      Кто из миллиардеров понес наибольшие убытки:

      • Джефф Безос (-11,9 миллиарда долларов);
      • Билл Гейтс (-10 миллиардов долларов);
      • Бернар Арно (-9,1 миллиарда долларов);
      • Илон Маск (-9 миллиардов долларов);
      • Уоррен Баффетт (-8,8 миллиарда долларов);
      • Амансио Ортега (-6,8 миллиарда долларов);
      • Марк Цукерберг (-6,6 миллиарда долларов);
      • Ларри Пейдж (-6,4 миллиарда долларов);
      • Карлос Слим (-6,3 миллиарда долларов);
      • Сергей Брин (-6,2 миллиарда долларов).

      Что известно о падении экономики из-за коронавируса

      • Мировая экономика продолжает падение из-за вспышки коронавируса в мире. Сейчас стоимость акций компаний на фондовых рынках упала на 5 триллионов долларов США.
      • Уровень падения на основных фондовых рынках Европы – 2-3%.
      • Кроме того, более чем на 1% после открытия бирж в Европе упал мировой индекс MSCI, который отслеживает почти 50 стран. Уровень падения за последнюю неделю – 10%. Это также худший показатель с октября 2008 года.
      • Только за 27 февраля акции компаний на Уолл-стрит упали на 4,4%. Это тоже новый рекорд, начиная с августа 2011 года.
      • Мировой туризм может понести убытки на сумму 22 миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса.

      Уже в марте Федеральная резервная система США снизит процентную ставку. Другие ключевые центральные банки сделают то же самое, чтобы "подлатать" мировую экономику и избежать глобального кризиса.

      Отметим, что по данным аналитиков Bank of America, рост мировой экономики может замедлиться до самого низкого показателя со времен экономического кризиса 2007-2008 годов из-за нового коронавируса.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости США Билл Гейтс Илон Маск Марк Цукерберг Джефф Безос Инвестиции 24 Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Деньги Новости Украины Новости политики
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