Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса: список

Эксперты Bloomberg проанализировали состояние 500 крупнейших богачей мира и определили, что около 80% миллиардеров в этом году находятся в минусе. Причиной стало падение мировых фондовых рынков из-за резкого распространения коронавируса за пределами Китая.

Аналитики прогнозируют дальнейшее падение акций. Об этом сообщает Bloomberg.

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Кто из миллиардеров понес наибольшие убытки:

Джефф Безос (-11,9 миллиарда долларов);

Билл Гейтс (-10 миллиардов долларов);

Бернар Арно (-9,1 миллиарда долларов);

Илон Маск (-9 миллиардов долларов);

Уоррен Баффетт (-8,8 миллиарда долларов);

Амансио Ортега (-6,8 миллиарда долларов);

Марк Цукерберг (-6,6 миллиарда долларов);

Ларри Пейдж (-6,4 миллиарда долларов);

Карлос Слим (-6,3 миллиарда долларов);

Сергей Брин (-6,2 миллиарда долларов).

Что известно о падении экономики из-за коронавируса

Мировая экономика продолжает падение из-за вспышки коронавируса в мире. Сейчас стоимость акций компаний на фондовых рынках упала на 5 триллионов долларов США .

. Уровень падения на основных фондовых рынках Европы – 2-3%.

Кроме того, более чем на 1% после открытия бирж в Европе упал мировой индекс MSCI, который отслеживает почти 50 стран. Уровень падения за последнюю неделю – 10%. Это также худший показатель с октября 2008 года.

Только за 27 февраля акции компаний на Уолл-стрит упали на 4,4%. Это тоже новый рекорд, начиная с августа 2011 года.

Мировой туризм может понести убытки на сумму 22 миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса.

Уже в марте Федеральная резервная система США снизит процентную ставку. Другие ключевые центральные банки сделают то же самое, чтобы "подлатать" мировую экономику и избежать глобального кризиса.

Отметим, что по данным аналитиков Bank of America, рост мировой экономики может замедлиться до самого низкого показателя со времен экономического кризиса 2007-2008 годов из-за нового коронавируса.

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