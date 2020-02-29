Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса: список
Эксперты Bloomberg проанализировали состояние 500 крупнейших богачей мира и определили, что около 80% миллиардеров в этом году находятся в минусе. Причиной стало падение мировых фондовых рынков из-за резкого распространения коронавируса за пределами Китая.
Аналитики прогнозируют дальнейшее падение акций. Об этом сообщает Bloomberg.
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Кто из миллиардеров понес наибольшие убытки:
- Джефф Безос (-11,9 миллиарда долларов);
- Билл Гейтс (-10 миллиардов долларов);
- Бернар Арно (-9,1 миллиарда долларов);
- Илон Маск (-9 миллиардов долларов);
- Уоррен Баффетт (-8,8 миллиарда долларов);
- Амансио Ортега (-6,8 миллиарда долларов);
- Марк Цукерберг (-6,6 миллиарда долларов);
- Ларри Пейдж (-6,4 миллиарда долларов);
- Карлос Слим (-6,3 миллиарда долларов);
- Сергей Брин (-6,2 миллиарда долларов).
Что известно о падении экономики из-за коронавируса
- Мировая экономика продолжает падение из-за вспышки коронавируса в мире. Сейчас стоимость акций компаний на фондовых рынках упала на 5 триллионов долларов США.
- Уровень падения на основных фондовых рынках Европы – 2-3%.
- Кроме того, более чем на 1% после открытия бирж в Европе упал мировой индекс MSCI, который отслеживает почти 50 стран. Уровень падения за последнюю неделю – 10%. Это также худший показатель с октября 2008 года.
- Только за 27 февраля акции компаний на Уолл-стрит упали на 4,4%. Это тоже новый рекорд, начиная с августа 2011 года.
- Мировой туризм может понести убытки на сумму 22 миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса.
Уже в марте Федеральная резервная система США снизит процентную ставку. Другие ключевые центральные банки сделают то же самое, чтобы "подлатать" мировую экономику и избежать глобального кризиса.
Отметим, что по данным аналитиков Bank of America, рост мировой экономики может замедлиться до самого низкого показателя со времен экономического кризиса 2007-2008 годов из-за нового коронавируса.
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