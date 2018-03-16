Богатство или смерть? Что означают вещие сны: тест
Сон – неотъемлемая часть жизни человека! Во время сна мы видим разных людей, события, переживаем эмоции. Кто-то убежден, что все это просто работа нашего мозга, другие уверены: сны бывают вещие! Ко Дню сна предлагаем вам проверить свои знания в вещих снах.
Тест основан на "Украинском соннике" фольклориста и писателя Николая Дмитренко.
Источник: 24 Канал
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