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Богатство или смерть? Что означают вещие сны: тест

639 Читати новину українською
А вы верите в вещие сны?
А вы верите в вещие сны? / 24 Канал

Сон – неотъемлемая часть жизни человека! Во время сна мы видим разных людей, события, переживаем эмоции. Кто-то убежден, что все это просто работа нашего мозга, другие уверены: сны бывают вещие! Ко Дню сна предлагаем вам проверить свои знания в вещих снах.

Тест основан на "Украинском соннике" фольклориста и писателя Николая Дмитренко.

Теги: LifeStyle Публикации отдых Статьи Тесты
Источник: 24 Канал
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