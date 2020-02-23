Богатые должны жениться на бедных: в Индонезии придумали, как преодолеть бедность

В Индонезии нашли способ преодолеть классовое неравенство. Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предложил хорошо обеспеченным людям жениться на бедных.

Об этом сообщило издание The Jakarta Post. В стране эта тенденция не распространена из-за религиозного правила мусульман – "искать под стать себе равного". По словам Мухаджира Эффенди, люди неправильно трактуют установку.

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"Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", – отметил министр образования и культуры страны.

Известно, что в Индонезии примерно 5 миллионов семей, то есть почти 10% от их общего количества, живут за чертой бедности.

Чиновник даже пообещал выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.