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      Богатые должны жениться на бедных: в Индонезии придумали, как преодолеть бедность

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      В Индонезии придумали, как преодолеть бедность / www.thejakartapost.com

      В Индонезии нашли способ преодолеть классовое неравенство. Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предложил хорошо обеспеченным людям жениться на бедных.

      Об этом сообщило издание The Jakarta Post. В стране эта тенденция не распространена из-за религиозного правила мусульман – "искать под стать себе равного". По словам Мухаджира Эффенди, люди неправильно трактуют установку.

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      "Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", – отметил министр образования и культуры страны.

      Известно, что в Индонезии примерно 5 миллионов семей, то есть почти 10% от их общего количества, живут за чертой бедности.

      Чиновник даже пообещал выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Курьезные новости Индонезия
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