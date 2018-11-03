Богатыри. Стронгмен-шоу: команды из Украины и Европы провели матчевую встречу

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 03.11 – в Луцке – областном центре Волыни состоялась матчевая встреча стронгменов из Украины и Европы.

Соревноваться вышли 2 команды по четыре участника в каждой. В частности, в команде Украины – Новиков Алексей, Сергей Конюшок, Александр Лашин и Виктор Юрченко, а в команде из Европы – Видас Блекайтис, Марекс Лейтис, Рафаль Кобыляж и Родион Сукман.

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Первое упражнение состояло из четырех конкурсов, в которых необходимо пронести тяжелые предметы на дистанцию 20 метров: эстафета с мешками по 100 килограммов, "суперйок" – коромысло весом 375 килограммов, айслан кросс – 130-килограммовую колонну и сани весом 200 килограммов.

В первом упражнении выиграла команда из Европы, а лучшим игроком стал 46-летний Видас Блекайтис, который на втором этапе вывел команду вперед.

Упражнение "Эстафета с мешками"

Вторым упражнением матчевой встречи стал командный "лог-лифт", на котором нужно было бревно весом 240 килограммов поднять как можно большее количество раз в течение 2 минут паре атлетов. До этого тура дошло лишь по 3 участника из каждой команды, поскольку украинец Виктор Юрченко и поляк Рафаль Кобыляж травмировались. Следовательно, борьба стала более жесткой, а от того более ответственной.

Украинцы начали первыми и подняли бревно 11 раз за две минуты. А команда из Европы смогла поднять колоду 4 раза за 1 минуту, но на этом остановились. Поэтому на данном этапе счет 1:1.

Упражнение "Лог-лифт"

Третьим упражнением была "тяга автомобиля" весом 550 килограммов, который должны были поднять максимальное количество раз 2 спортсмена в течение 2 минут. Европейцы за указанное время подняли автомобиль 16 раз, а украинцы за менее чем минуту подняли 17 раз и на этом остановились, поскольку это уже свидетельствует о победе. Результат третьего соревнования – 2:1.

Упражнение "Тяга авто"

Четвертое упражнение матчевой встречи – "дамбл". На ней за 3 минуты атлет должен двумя руками поднять гирю весом 90 килограммов с пола, заложить себе на плечи, затем поднять одной рукой над головой и зафиксировать на несколько минут до команды судьи. В этом соревновании европейцы сдались, поэтому в итоге команда из Украины победила со счетом 14: 11. Сейчас общий счет – 3:1.

Упражнение "Дамбл"

Пятое соревнование – перетягивание каната. Это очень важная битва, поскольку европейцы еще могут получить шанс на победу. Однако так не случилось, украинцы за три подхода смогли победить команду Европы со счетом 2:1.

Упражнение "Перетягивание каната"

Последнее упражнение – так называемая классическая "прогулка фермера", на которой нужно два чемодана по 140 килограммов пронести на дистанцию 60 метров. Команды соревновались параллельно, и так получилось, что последние участники пришли почти одновременно к финалу, поэтому судьи просматривали фотофиниш. Как оказалось, все же выиграла команда из Украины, а лучшим игроком стал Алексей Новиков.

Упражнение "Прогулка фермера"

В итоге украинцы выиграли эту матчевую встречу в Луцке и получили стилизованный кубок в виде замка Любарта.