Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто покорил адский этап Кубка мира по стронгмену 2018

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 17.11 – в Кропивницком на крупнейшей в Украине международной выставке "АгроЭкспо" состоялся этап Кубка мира по стронгмену 2018.

Первое упражнение – "Шилд". Щиты весом в 170 килограммов надо перенести в руках перед собой на расстояние 40 метров

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Кто сделает это быстрее, тот и победит.

Павел Кордияка выполняет первое упражнение

Первое место занял украинец Павел Кордияка, одолев задание за 18,48 секунд.

Рейтинг после упражнения "Шилд"

Далее второе упражнение – эстафета из логлифтов. Три последовательно поставленные логлифта надо поднять по 2 раза каждый. Первый – 120 килограммов, второй – 130 килограммов, и самый тяжелый – 140 килограммов.

Впереди Рафал Кобыляж из Польши выполняет упражнение "Овер-хед"

Первое место в этом упражнении занял поляк Рафал Кобыляж, однако Павел Кордияж до сих пор остался лидером общего рейтинга.

Общий рейтинг после выполнения упражнения "Овер-хед"

Третье задание – традиционное упражнение на хват "Фермерская прогулка". Надо пройти 60 метров, держа по 130 килограммов в каждой руке.

Рафал Кобыляж выполняет " фермерскую прогулку"

В этом упражнении самым быстрым снова оказался Рафал Кобыляж, благодаря чему он вышел на первое место общего рейтинга.

Рейтинг после упражнения "Прогулка фермера"

Кто стал лидером в трех упражнениях и победил в соревнованиях – смотрите в программе.