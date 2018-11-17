16:53
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Богатыри. Стронгмен-шоу
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто покорил адский этап Кубка мира по стронгмену 2018

      Богатыри. Стронгмен-шоу 37 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 17.11 – в Кропивницком на крупнейшей в Украине международной выставке "АгроЭкспо" состоялся этап Кубка мира по стронгмену 2018.

      Первое упражнение – "Шилд". Щиты весом в 170 килограммов надо перенести в руках перед собой на расстояние 40 метров

      Читайте также: Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто завоевал мощную победу на этапе Кубка Украины

      Кто сделает это быстрее, тот и победит.

      богатирі стронгмени

      Павел Кордияка выполняет первое упражнение

      Первое место занял украинец Павел Кордияка, одолев задание за 18,48 секунд.

      богатирі стронгмени

      Рейтинг после упражнения "Шилд"

      Далее второе упражнение – эстафета из логлифтов. Три последовательно поставленные логлифта надо поднять по 2 раза каждый. Первый – 120 килограммов, второй – 130 килограммов, и самый тяжелый – 140 килограммов.

      стронгмени

      Впереди Рафал Кобыляж из Польши выполняет упражнение "Овер-хед"

      Первое место в этом упражнении занял поляк Рафал Кобыляж, однако Павел Кордияж до сих пор остался лидером общего рейтинга.

      стронгмени

      Общий рейтинг после выполнения упражнения "Овер-хед"

      Третье задание – традиционное упражнение на хват "Фермерская прогулка". Надо пройти 60 метров, держа по 130 килограммов в каждой руке.

      стронгмени кобиляж рафал

      Рафал Кобыляж выполняет " фермерскую прогулку"

      В этом упражнении самым быстрым снова оказался Рафал Кобыляж, благодаря чему он вышел на первое место общего рейтинга.

      стронгмени

      Рейтинг после упражнения "Прогулка фермера"

      Кто стал лидером в трех упражнениях и победил в соревнованиях – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Спорт Богатыри. Стронгмен-шоу
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сегодня , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 171
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 286
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сегодня , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 257
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сегодня , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 603
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 928
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук