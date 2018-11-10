Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто победил в финале Первой лиги по стронгмену

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 10.11 – в Велятино на Закарпатье провели финальное соревнование Первой лиги стронгмена.

В финал этой категории попали стронгмэны, занявшие места не ниже десятого в топ-зачете, а также те атлеты, которые набрали наибольшее количество баллов в отборочных соревнованиях.

Читайте также: Богатыри. Стронгмен-шоу: команды из Украины и Европы провели матчевую встречу

Первое упражнение – это "Лоудинг". Два мешка весом более 100 килограмм нужно было пронести каждый на расстояние 20 метров. Первенствовал Огонисян Эдуард, который справился за 16:47 секунд.



Упражнение "Лоудинг"

Второе упражнение - "Овер-хед". Богатыри должны были продержать максимально долго тяжелый йок над головой. Лучше всех справился Шарий Иван, продержался 1 минуту и 26 секунд. Однако в лидерах остается Огонисян Эдуард.

Упражнение "Овер-хед"

Третье упражнение – это эстафета. Сначала силачи поднимали гантель "Дамба", весом 80 килограмм, два раза, потом "Аксель", весом 120 килограмм, два раза и лонгрид весом 130 килограмм. Нужно было успеть за 1 минуту. Быстрее всех справился Корчун Евгений, но Огонисиян Еуард до сих пор первый в рейтинге.



Эстафета "Овер-хед"

Четвертое упражнение – "Прогулка фермера". Спортсмены должны были пронести чемоданы, по 130 килограмм каждый на расстояние 40 метров по волнистой тропе. Лучше всех справился Бережник Денис за 24:28 секунды. Огонисиян Эдуард по-прежнему лидирует.



Упражнение "Прогулка фермера"

Пятое упражнение – это была тяга автомобиля весом 300 килограмм. Лучше всех справился Мальцев Алексей.



Упражнение "Тяга автомобиля"

Бронзовую награду соревнования получил – Бережник Денис.

Второе место – Дубровский Денис.

Первое место – Огонисиян Эдуард.