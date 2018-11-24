Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто завоевал звание самого сильного человека Украины

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 24.11 – в Ровно состоялись главные соревнования стронгменовского года – турнир "Самый сильный человек Украины". Десятка лучших богатырей со всей Украины в течение года набирала необходимые баллы.

Первым упражнением была богатырская эстафета, которая состоит из трех этапов: два мешка по 100 килограммов надо положить на 140 сантиметровые тумбы, а потом протянуть санки, на которых погружено 250 килограммов 20 метров. Ограничение во времени составляет 90 секунд.

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Львовянин Юрий Огоновский и киевлянин Павел Гайша выполняют упражнение первыми.

Павел Гайша и Юрий Огоновский

Первое место занял Павел Кордияка с результатом 48,25 секунды.

Рейтинг после первой эстафеты

Второе упражнение "Супер-ек" – коромысла весом 415 килограммов, которые надо пронести 20 метров как можно скорее.

Павел Кордияка и Андрей Бурштын выполняют второе упражнение

Лучше всех упражнение "Супер-ек" выполнил Алексей Новиков, однако первое место пока занимает Павел Кордияка.

Рейтинг после упражнения "Супер-ек"

Супертяжелое третье упражнение "Овер-хед" состоит из шести этапов. Участникам необходимо почергогво поднять и зафиксировать над головой шесть тяжелых снарядов всего за 90 секунд.

Львовянин Роман Грицеляк начинает выступление, пока он занимает десятую позицию в рейтинге.

Роман Грицеляк выполняет третье упражнение

В этом упражнении самым быстрым оказался Алексей Новиков, это второе упражнение подряд, которое он выполнил с лучшим результатом.

Рейтинг после упражнения "Овер-хед"

А уже в третий раз титул самого сильного человека Украины завоевал Алексей Новиков.

Кто стал лучшим в других упражнениях – смотрите в программе.