Богдан припарковал свою Tesla поперек дороги в Киеве, – соцсети
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан припарковал свою элитную Tesla так, что перекрыл пол дороги. Автомобиль он оставил поперек проезжей части улицы Владимирской, сразу напротив ресторана Catch.
Фото с Tesla, которая может принадлежать Богдану, заметили пользователи соцсетей. Они обнародовали снимки в сообществе "ЗупиниЛося".
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Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную.
Это Тесла Андрея Богдана так припаркована!
– говорится в заметке к фото.
Заметим, что утверждать, что это действительно Tesla экс-главы Офиса Зеленского трудно, поскольку цифры на ее номерном знаке невозможно подробно рассмотреть.
Как бы там ни было, бывший глава Офиса Президента частенько попадает в различные скандальные ситуации.
С последнего:
- Богдан решил подогреть интерес к своей личности и предположил, что может баллотироваться в мэры Киева. На фоне его давнего конфликта с Виталием Кличко заявление выглядит близким к правде. Правда, официального заявления Богдан не сделал, а заметил, что "такая идея (баллотирования – 24 канал) ему нравится".
- В конце мая Богдан побывал в столичном зоопарке и вел себя очень странно. Там он тянул козла за рога, высаживал животному на спину собаку. Затем ударил его и назвал "козлиной дурной". Поэтому юристы инициировали открытие уголовного производства против Богдана.
- Кроме того, почти сразу после своего увольнения Богдан поехал отдыхать на Сейшелы и постил оттуда фото. В подписи к снимку он пожаловался, что соскучился на островах и приглашал "девочек в гости".
- А в День святого Валентина Богдан обнародовал в соцсетях картинку с подписью, что его "трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".