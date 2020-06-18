Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан припарковал свою элитную Tesla так, что перекрыл пол дороги. Автомобиль он оставил поперек проезжей части улицы Владимирской, сразу напротив ресторана Catch.

Фото с Tesla, которая может принадлежать Богдану, заметили пользователи соцсетей. Они обнародовали снимки в сообществе "ЗупиниЛося".

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Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную.

Это Тесла Андрея Богдана так припаркована!

– говорится в заметке к фото.

Заметим, что утверждать, что это действительно Tesla экс-главы Офиса Зеленского трудно, поскольку цифры на ее номерном знаке невозможно подробно рассмотреть.

Как бы там ни было, бывший глава Офиса Президента частенько попадает в различные скандальные ситуации.

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