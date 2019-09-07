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      Богдан: 28 лет в Украине создавали законы, которые дают возможность ничего не делать

      36 Читати новину українською
      Андрей Богдан – руководитель Офиса Президента
      Андрей Богдан – руководитель Офиса Президента / 5.ua

      Руководитель ОП Андрей Богдан говорил о регламенте Рады. По его мнению, предусмотренные регламентом процедуры надо соблюдать, если это соответствует воле народа.

      Андрей Богдан критиковал регламентные процедуры Верховной Рады в эфире телеканала "Украина" вечером 6 сентября. По его словам, бездействие власти закреплено на уровне бесконечных процедур.

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      При этом Богдан отметил: "Мы придерживаемся процедур максимально. И делаем все максимально быстро".

      Однако 28 лет в этой стране создавали законы, которые дают возможность ничего не делать. Все, что придумывали – регламент Рады, Кабмина и т. д. – все это для того, чтобы чиновник ничего не делал,
      – заявил Богдан.

      Отметим, заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (депутат от "Слуги народа") уже заявлял, что одна из первичных задач для ВР – разработать совершенно новый регламент.

      Рада
      У" Слуги народа " – большинство, они смогут изменить регламент Рады / Инфографика 24 канала

      К слову, нардепы во время второго заседания Рады, 3 сентября, внесли в повестку дня и законопроект об уменьшении количества нардепов с 450 до 300. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      6 сентября
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      Теги: Новости Украины Андрей Богдан Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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