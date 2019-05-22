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      Богдан – лицо не новое: как на нового главу Администрации Президента отреагировали в сети

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      Реакция соцсетей на назначение Богдана главой Администрации Президента
      Реакция соцсетей на назначение Богдана главой Администрации Президента / Facebook.com/ProtsyshynOfficial

      Назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента Владимира Зеленского вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Многие возмущены таким назначением, ведь Богдан работал в правительстве времен Виктора Януковича и должен бы быть люстрирован.

      Богдана на должность главы Администрации Президента Зеленский назначил 21 мая, и новоиспеченный глава АП теперь прекратит свою адвокатскую деятельность. Богдан работал на высоких должностях в правительствах Януковича и Азарова, поэтому должен бы подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации, и не должен занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным.

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      "Есть два закона. Один о госслужбе, по которому можно. Один о люстрации, по которому нельзя. На какой сам сядешь, на какой Богдана посадишь... (Ладно-ладно, мы уже видели ответ)", – написал в Facebook руководитель проекта антикоррупционных журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус.

      А лидер группы Ot Vinta, художник Юрий Журавель создал карикатуру на Богдана и назвал его далеко не новым лицом и "прихвостнем Януковича".

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      Богдан подпадает под действие закона о люстрации, поэтому не может в течение 10 лет работать на госслужбе. Надеюсь, что наш президент не будет нарушать закон. Он обіс*яв!!!,
      – добавил Журавель.

      "Все называют Богдана адвокатом Коломойского. Не только. Он – друг Портнова (экс-главы АП Януковича). Фактически его назначение – это институализация группы Портнова в политике. Освящение якобы прогрессивной командой молодого и современного президента методов и схем времен Януковича", – возмутился журналист и нардеп из "Народного фронта" Сергей Высоцкий.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Владимир Зеленский Люстрация Курьезные новости Мемы Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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