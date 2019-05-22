Богдан – лицо не новое: как на нового главу Администрации Президента отреагировали в сети

Назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента Владимира Зеленского вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Многие возмущены таким назначением, ведь Богдан работал в правительстве времен Виктора Януковича и должен бы быть люстрирован.

Богдана на должность главы Администрации Президента Зеленский назначил 21 мая, и новоиспеченный глава АП теперь прекратит свою адвокатскую деятельность. Богдан работал на высоких должностях в правительствах Януковича и Азарова, поэтому должен бы подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации, и не должен занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным.

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"Есть два закона. Один о госслужбе, по которому можно. Один о люстрации, по которому нельзя. На какой сам сядешь, на какой Богдана посадишь... (Ладно-ладно, мы уже видели ответ)", – написал в Facebook руководитель проекта антикоррупционных журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус.

А лидер группы Ot Vinta, художник Юрий Журавель создал карикатуру на Богдана и назвал его далеко не новым лицом и "прихвостнем Януковича".

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Богдан подпадает под действие закона о люстрации, поэтому не может в течение 10 лет работать на госслужбе. Надеюсь, что наш президент не будет нарушать закон. Он обіс*яв!!!,

– добавил Журавель.

"Все называют Богдана адвокатом Коломойского. Не только. Он – друг Портнова (экс-главы АП Януковича). Фактически его назначение – это институализация группы Портнова в политике. Освящение якобы прогрессивной командой молодого и современного президента методов и схем времен Януковича", – возмутился журналист и нардеп из "Народного фронта" Сергей Высоцкий.

Це було дуже убоге дійство! Особливо коли Андрій Богдан смикав Зеленського за штани чи рубашку, коли той хотів щось сказати. Через кілька годин Президент призначив свого наглядача-смикача головою адміністрації.

https://t.co/aRM5uZHryl — Oleksandrrr +25% (@alllex703) 22 мая 2019 г.

Люстрованний у 2014 році Андрій Богдан призначений главою Адміністрації Президента України



Далі Януковича зробить прем'єром? — Микола (@VseSyperFayno) 21 мая 2019 г.

Персональний адвокат Коломойського очолить адміністрацію президента



Богдан Андрій Йосипович:

- попадає під дію закону про люстрацію;

- був уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Азарова;

- друг, товариш, адвокат Ігоря;https://t.co/g9VCw0mn0w pic.twitter.com/NAsNREoUT2 — Хріновини (@hrinovyny) 21 мая 2019 г.