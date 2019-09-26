23:31
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, сегодня
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, сегодня
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Богдан был в России рядом с Азаровым накануне отказа от ассоциации с ЕС в 2013, – "Схемы"

      252 Читати новину українською
      Андрей Богдан в делегации Николая Азарова в России в 2013 году
      Андрей Богдан в делегации Николая Азарова в России в 2013 году / "Схемы"

      Андрей Богдан в 2019 возглавляет Офис Президента Владимира Зеленского. А в 2013 он был в составе правительственной делегации Николая Азарова на переговорах в Санкт-Петербурге. Изменение политики правительства после возвращения делегации из России, собственно, привело к Революции Достоинства.

      Азаров с россиянами переговаривался 19 и 20 ноября 2013 года. И уже на следующий день после возвращения из России – 21 ноября украинское правительство кардинально изменило геополитический курс: с евроинтеграции на пророссийскость. Об этом рассказали журналисты-расследователи программы "Схемы".

      Примечательно, что Верховный Суд признал законным назначение Богдана главой ОП

      Говорится о приостановке подготовки Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Именно это решение правительства вызвало протесты украинцев и вылилось в Революцию Достоинства.

      Напомним, Соглашение должны были подписать в Вильнюсе 29 ноября 2013. Янукович улетел в Литву, но так и не подписал этот документ, хотя на Майдане Незалежности уже начались протесты.

      Или Андрей Богдан действительно летал в Россию в ноябре 2013?

      Летал – об этом свидетельствуют данные о пересечении Богданом российской границы. Эти данные "Схемы" достали из внутренней системы пограничников РФ. К тому же, фамилия Богдана значится в составе делегации, а этот официальный документ журналисты получили в ответ на запрос.

      Делегація
      Делегация Украины в 2013 на переговорах в России / коллаж " Схем"

      Андрей Богдан на тот момент занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Николая Азарова.

      Заметим, что в составе той же делегации были вице-премьер Юрий Бойко, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, а также несколько министров с заместителями.

      Известно ли, какой тогда была позиция Богдана?

      Нет - не известно, какой именно была позиция лично Андрея Богдана по поводу изменения геополитического курса в сторону России. Журналисты "Схем" отметили, что Богдан регулярно отказывается отвечать на вопросы, да и на письменный запрос в ОП "Схемам" ответили отказом в интервью.

      Зеленський
      В 2019 Богдан – чуть ли не самый близкий человек к президенту Зеленскому

      Журналисты установили: когда Евромайдан уже происходил, Азаров наградил Богдана почетной грамотой Кабмина (ходатайство от 23 декабря 2013 года).

      Выходит, Андрей Богдан принял эту награду в то время, когда на Крещатике уже стояли палатки протестующих. Он взял эту награду уже после того, как "Беркут" избил студентов. И получил ее от премьера Азарова, правительство которого и остановило евроинтеграцию. С которым он вместе летал на переговоры в Санкт-Петербург накануне,
      – заключают в расследовании "Схем".

      Андрей Богдан работал в правительстве на протяжении всей Революции Достоинства, уволили его лишь 5 марта 2014 года – уже при премьере Яценюке. Подробно биографию действующего главы Офиса Президента читайте в материале 24 канала.

      Видео программы "Схемы" насчет визита Богдана в Россию:

      В феврале 2019 были пятая годовщина расстрелов на Майдане: хроника кровавых событий – в сюжете 24 канала.

      blog_ava
      Лукашенко о Крыме: Это территория России, Украина его не вернет
      сегодня
      604
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Евромайдан Арсений Яценюк Виктор Янукович Николай Азаров Новости России СМИ Соглашение об ассоциации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      сегодня , 22:38 Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      98
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 397
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома
      сегодня , 16:22 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома
      544
      "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
      сегодня , 21:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
      Женя Котик 70
      Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      сегодня , 21:01 Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      Світлана Попова 240
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук