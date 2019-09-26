Богдан был в России рядом с Азаровым накануне отказа от ассоциации с ЕС в 2013, – "Схемы"

Андрей Богдан в 2019 возглавляет Офис Президента Владимира Зеленского. А в 2013 он был в составе правительственной делегации Николая Азарова на переговорах в Санкт-Петербурге. Изменение политики правительства после возвращения делегации из России, собственно, привело к Революции Достоинства.

Азаров с россиянами переговаривался 19 и 20 ноября 2013 года. И уже на следующий день после возвращения из России – 21 ноября украинское правительство кардинально изменило геополитический курс: с евроинтеграции на пророссийскость. Об этом рассказали журналисты-расследователи программы "Схемы".

Примечательно, что Верховный Суд признал законным назначение Богдана главой ОП

Говорится о приостановке подготовки Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Именно это решение правительства вызвало протесты украинцев и вылилось в Революцию Достоинства.

Напомним, Соглашение должны были подписать в Вильнюсе 29 ноября 2013. Янукович улетел в Литву, но так и не подписал этот документ, хотя на Майдане Незалежности уже начались протесты.

Или Андрей Богдан действительно летал в Россию в ноябре 2013?

Летал – об этом свидетельствуют данные о пересечении Богданом российской границы. Эти данные "Схемы" достали из внутренней системы пограничников РФ. К тому же, фамилия Богдана значится в составе делегации, а этот официальный документ журналисты получили в ответ на запрос.



Делегация Украины в 2013 на переговорах в России / коллаж " Схем"

Андрей Богдан на тот момент занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Николая Азарова.

Заметим, что в составе той же делегации были вице-премьер Юрий Бойко, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, а также несколько министров с заместителями.

Известно ли, какой тогда была позиция Богдана?

Нет - не известно, какой именно была позиция лично Андрея Богдана по поводу изменения геополитического курса в сторону России. Журналисты "Схем" отметили, что Богдан регулярно отказывается отвечать на вопросы, да и на письменный запрос в ОП "Схемам" ответили отказом в интервью.



В 2019 Богдан – чуть ли не самый близкий человек к президенту Зеленскому

Журналисты установили: когда Евромайдан уже происходил, Азаров наградил Богдана почетной грамотой Кабмина (ходатайство от 23 декабря 2013 года).

Выходит, Андрей Богдан принял эту награду в то время, когда на Крещатике уже стояли палатки протестующих. Он взял эту награду уже после того, как "Беркут" избил студентов. И получил ее от премьера Азарова, правительство которого и остановило евроинтеграцию. С которым он вместе летал на переговоры в Санкт-Петербург накануне,

– заключают в расследовании "Схем".

Андрей Богдан работал в правительстве на протяжении всей Революции Достоинства, уволили его лишь 5 марта 2014 года – уже при премьере Яценюке. Подробно биографию действующего главы Офиса Президента читайте в материале 24 канала.

Видео программы "Схемы" насчет визита Богдана в Россию:

В феврале 2019 были пятая годовщина расстрелов на Майдане: хроника кровавых событий – в сюжете 24 канала.