Богдан о переговорах с Россией: Не знаю как, но говорить надо

Готова ли команда Президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров с главарями пророссийских боевиков на Донбассе? Как у Зеленского планируют вести переговоры с Россией? Руководитель Администрации Президента Андрей Богдан ответил на острые вопросы журналистов в эфире программы "Право на власть" 23 мая.

О переговорах с боевиками

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Вопрос журналиста:

– Какой смысл говорить о договоренностях с Россией о мире на Донбассе, если Россия будет говорить только то, что говорила и раньше: "идите и договаривайтесь с Л/ДНР"? Вы готовы сесть за стол переговоров с главарями боевиков?

Ответ Андрея Богдана:

– Они не являются самостоятельными субъектами. Они не принимают решений. А смысл переговоров с Россией хотя бы в том, чтобы вернуть наших людей оттуда.

Как говорить с Россией

Вопрос журналиста:

– Возможны ли любые мирные переговоры с Россией, если она не вернет Крым?

Ответ Андрея Богдана:

– Крым – это Украина. И журналистам пора перестать задавать этот вопрос – он унизительный.

Вопрос журналиста:

– Но как вы физически собираетесь договориться с Россией, которая не собирается отдавать Крым?

Ответ Андрея Богдана:

– Я не знаю. Но разговаривать надо.

К слову, в этой же программе нардеп Егор Соболев отметил, что "Путина не остановит ни одна сделка".

Также Глава Администрации Президента Андрей Богдан рассказал, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского его команда будет бороться с коррупцией прежде всего собственным примером, открытостью и возможностью критики и наказания даже своих членов".