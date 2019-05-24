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      Богдан о переговорах с Россией: Не знаю как, но говорить надо

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      Андрей Богдан, руководитель Администрации Владимира Зеленского
      Андрей Богдан, руководитель Администрации Владимира Зеленского / Screenshot из эфира "1+1"

      Готова ли команда Президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров с главарями пророссийских боевиков на Донбассе? Как у Зеленского планируют вести переговоры с Россией? Руководитель Администрации Президента Андрей Богдан ответил на острые вопросы журналистов в эфире программы "Право на власть" 23 мая.

      О переговорах с боевиками

      Читайте также: Богдан о референдуме по мирным соглашениям с Россией: не плохо спрашивать у украинцев, чего они хотят

      Вопрос журналиста:

      – Какой смысл говорить о договоренностях с Россией о мире на Донбассе, если Россия будет говорить только то, что говорила и раньше: "идите и договаривайтесь с Л/ДНР"? Вы готовы сесть за стол переговоров с главарями боевиков?

      Ответ Андрея Богдана:

      – Они не являются самостоятельными субъектами. Они не принимают решений. А смысл переговоров с Россией хотя бы в том, чтобы вернуть наших людей оттуда.

      Как говорить с Россией

      Вопрос журналиста:

      – Возможны ли любые мирные переговоры с Россией, если она не вернет Крым?

      Ответ Андрея Богдана:

      – Крым – это Украина. И журналистам пора перестать задавать этот вопрос – он унизительный.

      Вопрос журналиста:

      – Но как вы физически собираетесь договориться с Россией, которая не собирается отдавать Крым?

      Ответ Андрея Богдана:

      – Я не знаю. Но разговаривать надо.

      К слову, в этой же программе нардеп Егор Соболев отметил, что "Путина не остановит ни одна сделка".

      Также Глава Администрации Президента Андрей Богдан рассказал, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского его команда будет бороться с коррупцией прежде всего собственным примером, открытостью и возможностью критики и наказания даже своих членов".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Андрей Богдан Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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