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      Богдан о референдуме по мирным соглашениям с РФ:не плохо спрашивать у украинцев, чего они хотят

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      Богдан прокомментировал идею о референдуме по мирным соглашениям с Россией
      Богдан прокомментировал идею о референдуме по мирным соглашениям с Россией / Focus.ua

      На сегодня в Украине нет закона о референдуме, но его обязательно нужно одобрить. В цивилизованных странах проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам – это нормальная практика.

      Так глава Администрации Президента Андрей Богдан прокомментировал инициативу команды главы государства Владимира Зеленского о проведении в Украине референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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      Богдан отметил, что в целом концепция команды Зеленского и деятельности политической силы "Слуга народа" – не бояться спрашивать у людей их мнение.

      "Почему-то политики, которые работают на политическом Олимпе, думают, что они самые умные и могут принимать те или иные решения за народ, не спрашивая мнения народа", – сказал глава АП в эфире программы "Право на власть".

      Он также пояснил, что форм проведения опроса людей относительно мирных соглашений с Россией может быть много: и опрос, и социология, и "какие-то предусмотренные законные возможности".

      "Мы считаем, что не может один человек решать судьбу всего общества, не спросив мнения. Все-таки есть в цивилизованных странах проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам и это нормальная практика. Поскольку мы хотим идти в Европу, наверное, не плохо спрашивать у своих граждан, простых украинцев, а что им нравится и чего они хотят", – сказал Богдан.

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      Что известно о предложении референдума о мире с Россией?

      Накануне Богдан заявил, что команда Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум достижение мирных договоренностей с Россией. При этом у Зеленского не будут озвучивать вероятных "красных линий", которые глава государства не будет пересекать, проводя переговоры с РФ.

      Идея референдума очень возмутила военных и родственников погибших на Донбассе бойцов, ведь переговоры с Россией – именно та тема, где "красные линии" должны быть. Поэтому родственники погибших организовали под зданием Администрации Президента акцию, чтобы напомнить, что они помнят опыт прошлых "референдумов", которые были организованы на теперь уже оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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      Президент Зеленский пригласил представителей активистов к себе. Во время встречи глава государства заверил, что этот референдум – на самом деле опрос и он хочет знать мнение народа. При этом к одобрению никаких законов результаты такого референдума не будут обязывать.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Андрей Богдан Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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