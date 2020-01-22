Богдан проигнорировал прощание с жертвами катастрофы МАУ из-за ссоры с Ермаком, – СМИ
Председатель Офиса Президента Андрей Богдан не пришел в "Борисполь" на церемонию прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Все потому, что во время организации мероприятия он поссорился с помощником президента Андреем Ермаком.
О ссоре приближенных к президенту Зеленскому чиновников пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
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При согласовании деталей церемонии Богдан якобы поставил Ермака во второй ряд руководства Украины – за спинами президента, премьера и председателя Верховной Рады. Согласно дипломатическому протоколу, именно там и должен стоять советник главы государства.
Сам Ермак якобы отвечал за решение "иранского кризиса" и приложил немало усилий для того, чтобы тела погибших вернули на родину. Поэтому он считал несправедливым решение Богдана и сказал об этом Зеленскому.
Глава государства вступился за своего помощника. Богдан в ответ обиделся и сказал: "Тогда не приду я", и таки действительно не пришел на церемонию прощания.
Руководство государства на церемонии чествования памяти жертв катастрофы МАУ / фото ОПГ
К теме! Церемония прощания с жертвами авиакатастрофы МАУ состоялась 19 января в аэропорту "Борисполь". Борт с телами 11 украинцев утром прибыл в Киев. Его встречали несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ и руководство государства.
Церемония чествования погибших украинцев в катастрофе МАУ / фото ОПГ
Издание также отмечает, что эта ссора Богдана и Ермака "не является эпизодической". Чиновники часто конфликтуют, поскольку имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине.
Что делает Ермак в команде Зеленского?
- В Офисе Президента Андрей Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.
- Он возглавлял группу по освобождению украинцев из русского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
- Также Ермак участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
- Сам Ермак отмечает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".