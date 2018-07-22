Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере

Актеру Богдану Ступке 27 августа 2017 исполнилось бы 76. Он сыграл в ста фильмах, а также имел более сотни персонажей на сцене театра. Актер стал целой эпохой и символом украинского кино.

Много лент, в которых играл Богдан Ступка, хорошо известны украинскому зрителю. Уже 6 лет гениального актера нет в живых. Предлагаем сегодня вспомнить интересные и малоизвестные факты из жизни Богдана Ступки.

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Рос в творческой семье

Богдан Ступка с самого рождения был причастен к театру. К сцене его приучали родственники. Ведь отец пел в хоре Львовского оперного театра, мамин брат был там солистом. Кроме того, тетка Ступки была во Львовской опере главным концертмейстером.

Поэтому маленький Богдан все детство провел за кулисами театра. Там он увидел многих выдающихся певцов послевоенного времени, в частности Ивана Козловского и Сергея Лемешева.

Не мечтал быть актером



Молодой Богдан Ступка

Несмотря на то, что многие члены семьи были театралами, сам Богдан в детстве не мечтал быть актером. Мальчиком он планировал стать врачом, однако отказался от этой идеи, когда увидел травмированную спину двоюродного брата – она была окровавленной и эта рана сильно напугала маленького Ступку.

Уже подростком Богдан попытался поступить на химический факультет во Львовскую политехнику, однако стать химиком ему тоже было не суждено – он провалил экзамены.

Скандал с первой ролью

Интересно, что свою первую роль в кино Ступка получил из-за скандала. Речь о фильме "Белая птица с черной отметиной" режиссера Юрия Ильенко. Сценарий к ленте писали совместно Ильенко и актер Иван Миколайчук. Он должен был сыграть украинского националиста Ореста Звонаря, поэтому роль писал под себя.

Хотя Миколайчука советская власть подозревала в "национализме", и он был уже популярным актером в Союзе, поэтому играть Ореста ему запретила цензура. Поэтому роль отдали малоизвестному актеру из театра Богдану Ступке.

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Богдан Ступка и Иван Миколайчук во время съемок "Белой птицы с черной отметиной"

Трудности с игрой

Смотря современные фильмы с Богданом Ступкой трудно поверить, что первая роль в кино могла вызвать трудности у выдающегося актера. Но как позже рассказывал сам Ступка, ему было очень сложно переключиться с театрального актера на киноперсонажа. Это было во время съемок фильма "Белая птица с черной отметиной", где Ступка играл одну из главных ролей.

Отрывок фильма "Белая птица с черной отметиной": видео

"Я говорил очень громко, как в театре, и мне постоянно режиссер повторял:" Не кричи так, говори тише", – рассказывал актер.

Трудности возникали и с эмоциями. В театре Богдан Ступка привык показывать эмоции преувеличенно, в то же время перед камерами надо было играть более сдержанно и естественно.

Был в политике

В 1999 году Богдан Ступка стал министром культуры Украины. Однако, возглавлял министерство не долго. Уже через 2 года он покинул пост. Как признался сам Ступка, эта должность была в тягость, поэтому он решил вернуться в кино.

Снялся в эротическом фильме

Еще один интересный опыт актера, о котором не так часто и вспоминают. В 67 лет Ступка решился сняться в эротической мелодраме "Сафо". Ступка сыграл роль российского археолога, который с дочкой приехал на греческий остров Лесбос.

Саундтрек к ленте написала украинская певица "Лама"

Карьера на телевидении

Речь идет о популярной телевизионной игре "Форт Буаяр", где Ступка играл роль мудрого Мольфара, который задавал сложные загадки игрокам.



Ступка в роли мудрого Мольфара. Прогарама "Форт Буаяр"

Сильная связь с матерью

В течение всей своей жизни у актера была сильная связь с матерью. Даже родились они в один день – 27 августа. К советам матери Богдан прислушивался всю жизнь. Когда легенда кино почувствовал, что жизненные силы начали покидать его, сказал, что хочет умереть в тот день, когда не стало его мамы – 23 июля. До этой даты Ступка не дожил всего сутки.

Астероид в честь Ступки

Еще один интересный факт из биографии актера – в 2008 году, на 67 день рождения Ступки, работники Андрушевской астрономической обсерватории назвали в его честь астероид, который открыли в ночь на 27 августа. Официальное название астероида – 269 252 Богданступка