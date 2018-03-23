"Богдан" закупает двигатели у российского завода, который производит военную продукцию

Корпорация "Богдан Моторс" закупает двигатели для троллейбусов "Богдан" в Псковского электромашиностроительного завода (ПЕМЗ), который производит, в том числе, продукцию для военной техники в России.

Об этом говорится в расследовании "Российское сердце украинского "Богдана" программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты "Схем" смогли получить паспорт троллейбусов типа Т70117, которых в количестве 60 единиц в корпорации "Богдан Моторс" закупило столичное коммунальное предприятие "Киевпастранс". В целом "Богдан Моторс" должен изготовить для Киева 80 троллейбусов двух типов на сумму полмиллиарда гривен.

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Согласно документам "Руководство по эксплуатации Т70117-0000010-40НЕ", производителем тягового двигателя ДТА-2У1 троллейбусов типа Т70117 является российский Псковский электромашиностроительный завод (ПЕМЗ). Согласно данным Государственной фискальной службы, "Богдан Моторс" действительно в 2015, 2016 и 2017 годах импортировал двигатели из России.

Паспорт троллейбусов типа Т70117

15 марта в комментарии "Схемам" генеральный директор "Богдан Моторс" Виталий Старосуда отметил, что компания перестала покупать российские двигатели за два дня до разговора с журналистами.

"На сегодняшний день корпорация "Богдан" не использует российскую комплектацию. Точка. Мы говорим сегодня. Говорим на вчера. И говорим на позавчера... Мы говорим о том, что корпорация "Богдан" уже не использует российские, я хотел бы акцентировать. Я производственник, я не в политике. Я действую в рамках своих полномочий", – пояснил Виталий Старосуда.

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В свою очередь, акционер "Богдан Моторс" Олег Гладковский отметил, что он "не участвует в управлении компании", но, по его информации, двигатели должны быть из киевского предприятия.

Псковского электромашиностроительного завода нет в списке российских юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции). Утверждает эти списки своим решением Совет нацбезопасности и обороны, где первым заместителем секретаря работает Олег Гладковский. На вопрос, почему ПЭМЗ не попал в список, он ответил, что такие списки не формирует.

Напомним, санитарные автомобили "Богдан", которые военным еще в прошлом году лично передавал президент, оказались некачественными.