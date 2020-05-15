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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Богдану надоел политический карантин, он может пойти в мэры Киева, – Лещенко

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Андрей Богдан может пойти в мэры Киева в 2020 - Лещенко
Андрей Богдан / Слово и Дело

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева. Хотя Богдан еще официально не объявлял о своем решении, его кандидатуру уже обсуждают в "Слуге народа".

Поскольку у Богдана был конфликт с действующим мэром столицы Виталием Кличко, то участие в выборах – вполне логична. Об этом написал журналист Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

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Публично Богдан об этом не объявлял, но депутаты, которые общаются с ним, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине,
– рассказал Лещенко.

С какой политсилой будет сотрудничать экс-руководитель Офиса Президента на выборах мэра столицы в 2020 году – пока неизвестно.

Выборы мэра столицы – кто может уйти от "Слуги народа"

  • Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года: будут избирать глав и депутатов поселковых, городских, районных и областных советов.
  • "Слуга народа" будет активно участвовать в местных выборах. Как подчеркнул председатель партии Александр Корниенко, его политсила будет выдвигать кандидатов на должности мэров во всех городах Украины. Это касается тех населенных пунктов, где уже есть популярные руководители с поддержкой.
  • Официальных претендентов на пост мэра столицы пока нет.
  • Среди потенциальных кандидатов от президентской политсилы называли Александра Ткаченко и Николая Тищенко.
  • Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов сообщил, что кандидатура от "Слуги народа" может стать неожиданностью для всех. Пока же в партии ищут ее. Тищенко и Ткаченко – на рассмотрении. Однако, по словам Трофимова, есть более сильные претенденты.

Карьера Андрея Богдана

  • Андрей Богдан работал заместителем по вопросам борьбы с коррупцией министра юстиции Николая Онищука. А также при президентстве Виктора Януковича был заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.
  • Известен также связь Богдана с олигархом Игорем Коломойским. Когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА, Богдан работал его советником. Также Богдан является адвокатом бывшего владельца "Приватбанка".
  • С 21 мая 2019 года Богдан возглавил Офис Президента. Сразу через два дня была зарегистрирована петиция с требованием его отставки, которая за один день собрала 25 000 необходимых подписей. Суть петиции заключалась в том, что Богдан подпадает под люстрацию.
  • В феврале 2020 года Андрей Богдан подал в отставку. Причиной называют его возможный конфликт с нынешним главой АП Андреем Ермаком.
  • По информации СМИ, Богдан вернулся к адвокатской деятельности.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лещенко - новости Слуга народа Новости Киева Местные выборы 2020 Андрей Богдан
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