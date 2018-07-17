"Богемская рапсодия": опубликован первый трейлер о группе Queen

Британская кинолента "Богемская рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") выпустила свой первый официальный трейлер, в котором рассказывается о жизни и творчестве легендарной рок-группы Queen, в частности, и о фронтмене группы Фредди Меркьюри. В украинском прокате фильм имеет название "Фредди Меркьюри".

В середине мая 2018 года кинокомпания 20th Century Fox, которая занялась съемками кинокартины, опубликовала первый тизер фильма "Богемская рапсодия", который посмотрело 14 миллионов пользователей YouTube.

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Сегодня, 17 июля, киностудия презентовала свой первый официальный трейлер фильма, который также появился на официальном YouTube-канале группы Queen. Что интересно, на последнем канале трейлер набирает большую популярность, чем на ресурсе студии 20th Century Fox.

"Богемская рапсодия" Смотрите трейлер к фильму :

В фильме будет показана история группы Queen от начала ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Кинокритики уже успели отметить, что актер имеет невероятную схожеть с настоящим Фредди Меркьюри.

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Кроме вокалиста Рами Малека ("Мистер Робот") в ленте также сыграют: в роли барабанщика Роджера Тейлора – Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли (сериал "Джеймстаун"), басиста Джона Дикона – Джозеф Маццелло ("Парк Юрского периода").

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Стоит добавить, что режиссером "Богемской рапсодии" сначала был Брайан Сингер, но в конце 2017 года его уволили из-за конфликтов с актерами. Фильм доснимал режиссер Декстер Флетчер. Мировая премьера фильма запланирована на 2 ноября 2018 года.