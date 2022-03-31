Информация, которая там показана, актуальна по состоянию на 31 марта. Следует отметить, что рупоры Кремля уже несколько дней рассказывают об "отводе" российских войск из Киевщины и Черниговщины.

Важно Ситуация станет конкретнее через 1 – 2 дня, – Арестович об "отводе" российских войск

Где именно продолжаются бои

Пока оккупанты еще не вышли с территории 5 общин. Там периодически возникают столкновения. В каких территориальных общинах до сих пор есть российские войска:

Дымерской;

Бучанской;

Гостомельской;

Иванковской;

Полесской.

В целом разрушение зафиксировано в 35 из 69 территориальных общин области. То есть это 50,7% всех районов. В общей сложности российские военные разрушили уже более 550 объектов в Киевской области.



Ситуация в Киевской области по состоянию на 31 марта / Изображение КОГА