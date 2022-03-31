Бои до сих пор продолжаются в нескольких районах Киевщины: ОВА показала актуальную карту

В Киевской области продолжаются ожесточенные бои с оккупантами сразу в нескольких районах. Какая ситуация в регионе, хорошо видно на карте, которую обнародовал председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

Информация, которая там показана, актуальна по состоянию на 31 марта. Следует отметить, что рупоры Кремля уже несколько дней рассказывают об "отводе" российских войск из Киевщины и Черниговщины.

Важно Ситуация станет конкретнее через 1 – 2 дня, – Арестович об "отводе" российских войск

Где именно продолжаются бои

Пока оккупанты еще не вышли с территории 5 общин. Там периодически возникают столкновения. В каких территориальных общинах до сих пор есть российские войска:

Дымерской;

Бучанской;

Гостомельской;

Иванковской;

Полесской.

В целом разрушение зафиксировано в 35 из 69 территориальных общин области. То есть это 50,7% всех районов. В общей сложности российские военные разрушили уже более 550 объектов в Киевской области.



Ситуация в Киевской области по состоянию на 31 марта / Изображение КОГА

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