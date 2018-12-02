Бой Гвоздик – Стивенсон: после нокаута канадец загремел в реанимацию
После боя с украинским боксером Александром Гвоздиком бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон попал в реанимацию.
Об этом сообщил его промоутер Ивон Мишель.
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"Семья Адониса и руководство GYM сейчас со Стивенсоном. Адонис сейчас находится в критическом состоянии в больнице", – отметил он.
Никаких подробностей близкие Стивенсона пока не разглашают и попросили СМИ их не беспокоить.
Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно: он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.
БОЙ ГВОЗДИК – СТИВЕНСОН: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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