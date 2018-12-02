Бой Гвоздик – Стивенсон: после нокаута канадец загремел в реанимацию

После боя с украинским боксером Александром Гвоздиком бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон попал в реанимацию.

Об этом сообщил его промоутер Ивон Мишель.

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"Семья Адониса и руководство GYM сейчас со Стивенсоном. Адонис сейчас находится в критическом состоянии в больнице", – отметил он.

Никаких подробностей близкие Стивенсона пока не разглашают и попросили СМИ их не беспокоить.

AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis

La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 грудня 2018 р.

… aux soins intensifs, à l’hôpital, suite à son combat contre Oleksander Gvozdyk. Ils apprécient l’inquiétude et le support de tous. Il n’y aura aucun autre commentaire pour l’instant et ils demandent respectueusement votre compréhension dans leur désir de rester en privé. 2sur2 — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 грудня 2018 р.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно: он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

БОЙ ГВОЗДИК – СТИВЕНСОН: ХРОНИКА СОБЫТИЙ