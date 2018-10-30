21:00
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Бой Хабиба против Майвезера могут провести по правилам MMA, а не бокса

      57 Читати новину українською
      Дана Уайт
      Дана Уайт / MMA Fighting

      Президент UFC Дана Уайт предложил Флойду Майвезеру выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова в октагоне, а не на ринг. Следовательно поединок состоялся бы по правилам смешанных боевых искусств (MMA), а не бокса.

      Напомним, после победы на Конором МакГрегором, Хабиб Нурмагомедов бросил вызов Флойду Майвезеру. При этом отец Хабиба хотел, чтобы его сына к этому поединку готовил Анатолий Ломаченко.

      Читайте также: Схватка после боя Хабиба и МакГрегора: комиссия вынесла решение о деньгах и дисквалификации

      Стоит отметить, что оба бойца пока не потерпели поражений во время выступлений на профессиональном уровне. Майвезер имеет 50 побед в боксе, Хабиб – 27 побед в MMA.

      Однако с возможностью проведения боя именно по правилам бокса не вполне согласен президент UFC Дана Вайт. Его слова приводит портал boxingscene.com.

      Флойд, если ты хочешь драться с Хабибом, то нет проблем, приходи в UFC и бейся в клетке. Прими бой у нас, поскольку мы больше не боремся на ринге. Мы сделали это уже один раз. Хватит. С этим покончено. Ты хочешь драться? Так соревнуйся в настоящем поединке,
      – заявил Дана Уайт.

      Бой, о котором говорит Дана Вайт – это боксерский поединок с участием Флоайда Майвезера и Конорпа МакГрегора. Тогда в десятом раунде победил именно боксер. За этот поединок Майвезер получил 100 миллионов долларов гонорара, а МакГрегор – 30 миллионов. И это без учета процента от продажи трансляции боя, билетов, рекламы и спонсорских денег. По неофициальным данным, в целом Майвезер заработал за этот бой 400 миллионов долларов, в то время как доход МакГрегора составил около 100 миллионов долларов.

      Читайте также: Ломаченко резко раскритиковал возможный бой Хабиба и Мейвезера

      Несмотря на то, что бой проходил по правилам бокса, UFC не получила никаких денег за этот поединок. Поэтому такое заявление Даны Уайта может быть связано с тем, что он хочет получить часть дохода от возможного боя Хабиба и Майвезера.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      сегодня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сегодня , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      сегодня , 18:48 Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Сестры Уильямс выиграли парный турнир на отрытом чемпионате Великобритании
       8 июля 2012 , 14:20
      Новым чемпионом мира по футболу станет европейская сборная
       6 июля , 23:30
      Экс-защитник сборной Украины: Было предложение из России, но я отказался
       24 ноября 2014 , 16:01
      Форвард сборной Украины вернется в строй после тяжелой травмы через полтора-два месяца
       8 сентября 2015 , 16:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук