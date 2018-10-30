Бой Хабиба против Майвезера могут провести по правилам MMA, а не бокса

Президент UFC Дана Уайт предложил Флойду Майвезеру выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова в октагоне, а не на ринг. Следовательно поединок состоялся бы по правилам смешанных боевых искусств (MMA), а не бокса.

Напомним, после победы на Конором МакГрегором, Хабиб Нурмагомедов бросил вызов Флойду Майвезеру. При этом отец Хабиба хотел, чтобы его сына к этому поединку готовил Анатолий Ломаченко.

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Стоит отметить, что оба бойца пока не потерпели поражений во время выступлений на профессиональном уровне. Майвезер имеет 50 побед в боксе, Хабиб – 27 побед в MMA.

Однако с возможностью проведения боя именно по правилам бокса не вполне согласен президент UFC Дана Вайт. Его слова приводит портал boxingscene.com.

Флойд, если ты хочешь драться с Хабибом, то нет проблем, приходи в UFC и бейся в клетке. Прими бой у нас, поскольку мы больше не боремся на ринге. Мы сделали это уже один раз. Хватит. С этим покончено. Ты хочешь драться? Так соревнуйся в настоящем поединке,

– заявил Дана Уайт.

Бой, о котором говорит Дана Вайт – это боксерский поединок с участием Флоайда Майвезера и Конорпа МакГрегора. Тогда в десятом раунде победил именно боксер. За этот поединок Майвезер получил 100 миллионов долларов гонорара, а МакГрегор – 30 миллионов. И это без учета процента от продажи трансляции боя, билетов, рекламы и спонсорских денег. По неофициальным данным, в целом Майвезер заработал за этот бой 400 миллионов долларов, в то время как доход МакГрегора составил около 100 миллионов долларов.

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Несмотря на то, что бой проходил по правилам бокса, UFC не получила никаких денег за этот поединок. Поэтому такое заявление Даны Уайта может быть связано с тем, что он хочет получить часть дохода от возможного боя Хабиба и Майвезера.