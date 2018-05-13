Бой Ломаченко - Линарес: опубликованы оценки судей поединка

В сети опубликован фотоснимок, на котором зафиксированы записи судей боя между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Отметим, что Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

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Согласно опубликованному снимку, все три боковых рефери на момент завершения боя посчитали разный результат. Так, в записке первого судьи была зафиксирована ничья 85:85, второй судья зафиксировал победу Линареса со счетом 86:84, а третий – победу Ломаченко со счетом 86:84.

Таким образом, до момента с нокаутом Линареса в записках судей была ничья.

Записи судей во время боя Ломаченко – Линарес