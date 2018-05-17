Бой Ломаченко – Линарес установил рекорд на американском телеканале

Бой с участием украинского боксера Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом собрал наибольшую аудиторию на кабельном телевидении США в 2018 году.

Средняя аудитория на американском телеканале ESPN, который транслировал бой Ломаченко – Линарес, составила 1,439 миллиона зрителей. Пиковая аудитория во время боя – 1,749 миллиона телезрителей. Это крупнейший показатель для боксерских поединков на телеканале в 2018 году.

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При этом поединки андеркарта, которые были перед боем Ломаченко, смотрели только 529 тысяч зрителей.

Стоит добавить, что до этого самым рейтинговым был бой Головкина с Мартиросяном. Пиковая аудитория боя составила 1,361 миллиона зрителей, а средняя – 1,249 миллиона телезрителей.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса техническим нокаутом в 10 раунде. До этого украинец в шестом раунде побывал в нокдауне. После победы он стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе.