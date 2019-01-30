Бой украинца Гвоздика станет главным событием в США

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Promotions Карл Моретти подтвердил, что боец компании, чемпион WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) дебютную защиту титула проведет 30 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Моретти пока не озвучил фамилии возможных оппонентов украинского чемпиона.

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Однако в интервью ESPN он заявил, что бой Гвоздика станет главным событием шоу. Он сказал, что поединок будет показан на территории США кабельным спортивным телеканалом ESPN.

По словам функционера, вечер бокса состоится либо на арене Liacouras Center, либо на 2300 Arena.

Тем временем американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC позволил украинцу сначала провести добровольную защиту.

Украинец завоевал пояс 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО) и готов вернуться на ринг уже через четыре месяца.

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