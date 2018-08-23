Бой украинского боксера за чемпионский пояс официально подтвержден: дата и время

Поединок за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Даниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО) официально подтвержден.

Бой между Деревянченко и Джейкобсом пройдет 27 октября в Нью-Йорке на малой арене "Мэдисон Сквер Гарден". Об этом сообщила промоутерская компания боксеров.

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Изначально бой должен был состояться 10 ноября в Юниондейли. Но на переносе настоял телеканал НВО. Титул по версии IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался драться за него с Деревянченко.

Отметим, что Деревянченко и Джейкобс имеют не только общих промоутеров Элу Хеймон и Кита Конноли, но и одного тренера – Андре Розира, для которого бой между его подопечными обещает непростые решения.

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