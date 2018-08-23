00:48
24 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
  • понедельник
    30°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Робот Рогозина. Голые статуи не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:54, 23 августа
Вести.UA. Юрий Луценко-Поттер. Политический стриптиз от Ляшко
Вєсті.UA
21:08, 23 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений
Згадати все
14:24, 23 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Бой украинского боксера за чемпионский пояс официально подтвержден: дата и время

66 Читати новину українською
Бой Деревянченко – Джейкобс пройдет 27 октября в Нью-Йорке
Бой Деревянченко – Джейкобс пройдет 27 октября в Нью-Йорке

Поединок за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Даниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО) официально подтвержден.

Бой между Деревянченко и Джейкобсом пройдет 27 октября в Нью-Йорке на малой арене "Мэдисон Сквер Гарден". Об этом сообщила промоутерская компания боксеров.

Читайте также: Стали известны детали предстоящего боя Ломаченко

Изначально бой должен был состояться 10 ноября в Юниондейли. Но на переносе настоял телеканал НВО. Титул по версии IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался драться за него с Деревянченко.

Отметим, что Деревянченко и Джейкобс имеют не только общих промоутеров Элу Хеймон и Кита Конноли, но и одного тренера – Андре Розира, для которого бой между его подопечными обещает непростые решения.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 23 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 23 августа: День Флага, потери на Донбассе и перенос президентских выборов
23 августа, 23:00 Главные новости 23 августа: День Флага, потери на Донбассе и перенос президентских выборов
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
23 августа, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
23 августа, 21:02 Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
Наталія Печерська
Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
23 августа, 20:08 Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
23 августа, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Хоккей: "Беркут" одержал третью победу в трех матчах
 22 сентября 2012 , 12:27
Формула-1: В Китае стартовал третий Гран-при сезона
 12 апреля 2013 , 08:46
ТвитLADY. Месси заботится о семье, а его бывшая - об эффектном бюсте
 18 октября 2013 , 22:19
Роналду потерял близкого человека. ФОТО
 8 июля 2014 , 19:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук