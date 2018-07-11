Бой Усик – Гассиев: букмекеры начали принимать ставки

Букмекеры прогнозируют украинцу Александру Усику победить россиянина Мурата Гассиева и стать абсолютным чемпионом мира.

Букмекерские конторы начали принимать ставки на финал Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев. По данным букмекеров из William Hill, коэффициент на победу Усика в этом поединке составляет 1,67. В то время на россиянина Мурата Гассиева – 2,25. То, что в поединке будет зафиксирована ничья – 19,00. Хотя стоит отметить, что ничьи в решающем турнире WBSS не будет – на этот случай есть четвертый арбитр, который определит победителя поединка Усик – Гассиев.

Читайте также: В сети появились фото привлекательной ринг-герл боя Усик – Гассиев

В PariMatch коэффициенты несколько ниже. Хотя и у них больше шансов у украинца – 1,80. Победа россиянина – 2,02.

Bet365 тоже принимает ставки на этот матч. Коэффициент на победу Усика – 1,80. На победу Гассиева – 2,00.

Напомним, бой Усика и Гассиева состоится в Москве 21 июля. Место проведения – "Олимпийский". Кроме того, стартовали продажи билетов на боксерский поединок. Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов. Кроме того, уже известно, с кем может выйти в ринг победитель пары Усик – Гассиев.