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Бой Усик – Гассиев: букмекеры начали принимать ставки

18083 Читати новину українською
Бой Усик – Гассиев: букмекеры начали принимать ставки
Бой Усик – Гассиев: букмекеры начали принимать ставки / Фото из открытых источников

Букмекеры прогнозируют украинцу Александру Усику победить россиянина Мурата Гассиева и стать абсолютным чемпионом мира.

Букмекерские конторы начали принимать ставки на финал Всемирной боксерской суперсерии Усик – Гассиев. По данным букмекеров из William Hill, коэффициент на победу Усика в этом поединке составляет 1,67. В то время на россиянина Мурата Гассиева – 2,25. То, что в поединке будет зафиксирована ничья – 19,00. Хотя стоит отметить, что ничьи в решающем турнире WBSS не будет – на этот случай есть четвертый арбитр, который определит победителя поединка Усик – Гассиев.

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В PariMatch коэффициенты несколько ниже. Хотя и у них больше шансов у украинца – 1,80. Победа россиянина – 2,02.

Bet365 тоже принимает ставки на этот матч. Коэффициент на победу Усика – 1,80. На победу Гассиева – 2,00.

Напомним, бой Усика и Гассиева состоится в Москве 21 июля. Место проведения – "Олимпийский". Кроме того, стартовали продажи билетов на боксерский поединок. Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов. Кроме того, уже известно, с кем может выйти в ринг победитель пары Усик – Гассиев.

Теги: Новости Украины Новости России Новости спорта Бокс Александр Усик Усик – Гассиев
Источник: 24 Канал
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