Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
Украинский боксер и чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) заявил, что не уверен в проведении поединка против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) 21 июля в Москве.
Об этом Усик заявил после того, как прибыл в Россию на боксерский поединок и провел открытую тренировку.
"Дай Бог, чтобы этот поединок состоялся", – заявил Усик во время общения с журналистами.
Читайте также: Бой Усик – Гассиев: дата и время поединка
Впоследствии он уточнил, что не знает, точно ли этот поединок состоится.
Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
Скандал с "Интером": Нацсовет принял важное решение11 мая , 11:43
В Киеве возле памятника Ватутину – драка: фото, видео13 апреля , 12:04