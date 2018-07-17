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Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали

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Бой Усик – Гассиев может не состояться
Бой Усик – Гассиев может не состояться

Украинский боксер и чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) заявил, что не уверен в проведении поединка против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) 21 июля в Москве.

Об этом Усик заявил после того, как прибыл в Россию на боксерский поединок и провел открытую тренировку.

"Дай Бог, чтобы этот поединок состоялся", – заявил Усик во время общения с журналистами.

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Впоследствии он уточнил, что не знает, точно ли этот поединок состоится.

Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 канал
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