Бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

21 июля на стадионе "Олимпийский" в Москве состоится финал Всемирной боксерской серии между единственными чемпионами, Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Но, по словам менеджера Усика, Эгиса Климаса, некоторые проблемы с организацией боя все еще существуют.

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Организаторы не обеспечили в полной мере перелет, безопасность и проживание, а до боя остается одна неделя. Им нужно что-то делать, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелет у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок,

– цитирует Климаса BoxingScene.

Напомним, бой Усика и Гассиева состоится в Москве 21 июля. Кроме того, стартовала продажа билетов на боксерский поединок. Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов. Кроме того, уже известно, с кем может выйти в ринг победитель пары Усик – Гассиев.