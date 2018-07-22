Бой Усик – Гассиев: Порошенко увидел символ победы Украины над Россией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского чемпиона Александра Усика с викторией над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. По его словам, украинский гимн, который прозвучал в Москве, – это "символ борьбы" и "приближение победы".

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook. Читайте также: Гассиев прокомментировал бой с Усиком "Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!" – подчеркнул украинский лидер Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.