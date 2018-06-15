Бой Усик – Гассиев: украинец сделал важное уточнение

Украинец Александр Усик назвал бредом слухи о том, что он боится драться с россиянином Муратом Гассеивим.

Об этом пишет Матч ТВ.

По словам украинца, он не знает на данный момент, где именно состоится бой финала Всемирной боксерской суперсерии.

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"Продолжаются переговоры, но сегодня ко мне доришла какая-то странная информация: вот, мол, ты боишься чего-то. Все уже готовы подписать все документы, но ты и твоя компания из страха этого делать не хотите. Ну, конечно! Милое дело – обвинить "хохла" в беспределе!" – заявил Усик.

Он пояснил, что место проведения для него не является принципиальным, кроме случая с Россией. В этом случае Усик добавил, что все будет зависеть от ситуации с запретом для украинских спортсменов на выступления в России.