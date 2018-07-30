Бой Усик – Белью вероятнее всего состоится в крузервейте, – Красюк
Представители Усика и Белью встретились, чтобы обсудить условия будущего боя. Впрочем, Александр Усик не спешит переходить в хэвивейт.
Промоутер украинца считает, что наиболее вероятно бой нашего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе с британцем Тони Белью состоится именно в крузервейте.
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Также представитель украинского боксера рассказал, что уже встретился с промоутером англичанина Эдди Хирном для обсуждения условий предстоящего поединка.
Тони Белью
Добавим, что на ринге Усик и Белью могут встретиться уже в ноябре. А сам бой состоится в Великобритании.
Источник: 24 канал
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