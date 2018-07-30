00:00
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Бой Усик – Белью вероятнее всего состоится в крузервейте, – Красюк

36 Читати новину українською

Представители Усика и Белью встретились, чтобы обсудить условия будущего боя. Впрочем, Александр Усик не спешит переходить в хэвивейт.

Промоутер украинца считает, что наиболее вероятно бой нашего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе с британцем Тони Белью состоится именно в крузервейте.

Читайте также: Усику пригрозил поражением один из топ-боксеров

Также представитель украинского боксера рассказал, что уже встретился с промоутером англичанина Эдди Хирном для обсуждения условий предстоящего поединка.


Тони Белью

Добавим, что на ринге Усик и Белью могут встретиться уже в ноябре. А сам бой состоится в Великобритании.

Теги: Александр Усик Новости спорта
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Нью-Йорк Рейнджерс" дома минимально уступили "Бостону"
 2 апреля 2012 , 11:00
Свитолина капитулировала перед Пеннеттой на турнире в Страсбурге
 21 мая 2013 , 22:11
И снова Моуринью против своего ученика. Анонс 11 тура АПЛ
 9 ноября 2013 , 14:01
Наставник "Волыни": Одесса, одолжите деньги у Кивалова - сделайте поле и купите мячи, а не презервативы
 12 августа 2014 , 09:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук