Бой возле Золотого – это давление на действующую власть, – военный эксперт назвал цель Путина

Жесткий бой против украинских военных возле Золотого на Донбассе – это провокация со стороны Российской Федерации, которая имеет долгосрочный характер.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Это давление на военно-политическое руководство Украины, с целью посадить на один стол переговоров Киев, Луганск и Донецк. Заставить Украину играть исключительно по московскому сценарию, навязать собственное видение развития ситуации на Востоке", – пояснил эксперт.

Это провокация, которая носит долговременный характер – сначала заявления Лаврова, что любые евроинтеграционные процессы в Украине рассматриваются как торпедирование минских договоренностей, потом заявление Пескова, что Киеву надо договариваться с Луганском и Донецком, а в конце военное давление в виде эскалации вооруженного противостояния,

– сказал Снегирев.

Военный эксперт заявил, что обострения стоит ждать и в дальнейшем.

"То, что происходит вблизи Бахмутской трассы – это передислокация подразделений незаконных вооруженных формирований вблизи поселка Калиново, накопления БК, наличие тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии калибром более 120 миллиметров, которая запрещена в Минске, накопления участников незаконных вооруженных формирований на трех базах. То есть Бахмутское направление будет наиболее опасно, то есть это место, где будут происходить дальнейшие вооруженные эскалации с целью срыва Минских процессов и Нормандских договоренностей", – добавил он.

Комментарий Дмитрия Снегирева о событиях возле Золотого:

Что известно о бое у Золотого?Утром 18 февраля в 5 утра оккупационные войска провели масштабную операцию, выпустив 440 снарядов по позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, боевики стреляли из всех видов оружия, в частности применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. В результате атаки погиб украинский воин, еще четыре получили ранения. Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти события провокацией и заверил, что эти события не изменят курс, по которому идет Украина.