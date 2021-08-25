Боялся подходить к окнам, а за домом следили: адвокат рассказал новые детали о смерти Павлова

В течение месяца перед смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова за его домом якобы следили квадрокоптеры. Кроме того, политик даже боялся возвращаться домой.

Последнюю неделю перед смертью Павлов боялся подходить к окнам дома. Об этом заявил адвокат семьи Дмитрий Менелюк.

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Павлов запрещал жене выходить на улицу

Политик опасался возвращаться домой. Он даже запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и вывешивать стирку на втором этаже. Кстати, собственно, эти подробности адвокату рассказала жена Елена Павлова.

Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины,

– сказал Менелюк.

Что известно о смерти Павлова

В селе Вольное Днепропетровской области 15 августа нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он лежал на пороге своего дома, а возле его тела было ружье.

Тревогу забила жена, которая в то время отдыхала на море.

Павлов – представитель ОПЗЖ и бывший нардеп от Партии Регионов.

Полиция открыла дело об умышленном убийстве. Однако рассматривают и версии самоубийства и неосторожного обращения с оружием.

СМИ писали о различных вариантах событий. Например, утверждали, что Павлов якобы одолжил деньги у криминалитета, но не смог их вернуть.

Попрощались с мэром 19 августа. Его похоронили на Центральном кладбище.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать расследование дела на личном контроле. Кривой Рог – родной город Зеленского.

Кто возглавил Кривой Рог

Сначала сообщали, что до выборов исполняющим обязанности мэра города будет секретарь горсовета Александр Котляр. Однако 25 августа заявили, что должность временно занял бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Выборы мэра города могут назначить на последнее воскресенье октября или последнее воскресенье марта.