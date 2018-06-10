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Боярский пренебрежительно высказался о сборной России перед ЧМ-2018

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Перед ЧМ-2018 Боярский раскритиковал сборную России
Перед ЧМ-2018 Боярский раскритиковал сборную России / Фото из открытых источников

Известный советский и российский актер и музыкант Михаил Боярский заявил, что сборная РФ по футболу "ничего не добьется" на домашнем Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает "Бизнес Online".

"Стыдно не будет, мы готовы к этому, поэтому стесняться тут нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется", – сказал Боярский, который является многолетним болельщиком футбольного клуба "Зенит".

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Боярский отметил, что россияне не умеют играть в футбол.

Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем,
– отметил артист.

 

 

Теги: Новости спорта Новости России Кино Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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