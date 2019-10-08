Бойцы будут в Золотом, пока власть не передумает отводить войска: Чумак предостерег от криминала

Ветераны боевых действий на Донбассе останутся на линии соприкосновения в Золотом до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьемся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене формулы Штайнмайера от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, по меньшей мере, миссию по безопасности. О социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность", – сказал на брифинге в Северодонецке лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

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Если армия будет отведена, мы остаемся ровно до тех пор, пока армия не вернется в эти украинские населенные пункты,

– подчеркнул Билецкий.



Ветераны в Золотом / телеграмканал Билецкого

Что может грозить за правонарушения в Золотом?

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак пообещал надлежащую правовую реакцию на любые правонарушения, которые могут биты совершенные в Золотом как прибывшими туда гражданскими относительно украинских военных, так и военнослужащими в отношении демонстрантов.

"Если противодействие будет происходить гражданами Украины мирным способом, путем проведения митингов и демонстраций, если не будет применяться сила, это абсолютно нормально. Пока они не будут совершать действия, касающиеся уголовных правонарушений, это их право – говорить, с чем они согласны, или нет", – сказал Чумак в эфире "Радио НВ".

"Если какие-то действия уголовного характера будут осуществляться военными в отношении этих людей, на это тоже будет реакция. Если эти люди будут осуществлять какие-то действия в отношении военнослужащих, и (действия) будут попадать под признаки правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом, здесь тоже нужно будет реагировать", – подчеркнул главный военный прокурор.

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Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Почему разведение войск еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, ведь это возможно лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Зато оккупанты не прекращают стрелять.

6 октября Белецкий вместе с ветеранами боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. На месте они заявили, что готовы защищать деревню в случае отвода украинских войск.

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