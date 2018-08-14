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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Бойцы, чья воля сильнее чем тело": как украинские ветераны готовятся к "Играм непокоренных"

16 Читати новину українською

В 2018 году международные "Игры непокоренных" пройдут в Сиднее, и именно туда, во-второй раз, отправятся 15 украинских военных, ветеранов войны на Донбассе, которые в боевых действиях получили тяжелые ранения. Кто-то не может передвигаться без коляски, у кого вместо руки протез, но несмотря на это – спортивные достижения наших защитников поражают и вдохновляют.

Александр, например, тренируется несколько часов ежедневно, а еще три года назад ему приходилось заново учиться жить. В 2015 году под Дебальцево на солдата наехал вражеский танк – парень потерял левую руку, получил перелом ноги в нескольких местах. Ногу врачи спасли чудом. Вернуться к жизни помог спорт, которым теперь Саша занимается профессионально.

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Александр Зузуляк – один из 15 ветеранов, которые примут участие в престижных "Играх непокоренных" – будет представлять Украину в двух видах спорта. Велосипедном и стрельбе из лука. Сочетать такие разные дисциплины Александру сложно, ведь каждый раз нужно менять протез. А неподготовленному человеку удержать тяжелый лук, натянуть тугую тетиву, словить цель да еще и в нее попасть – достаточно непростая задача. Обычный человек может осуществить несколько выстрелов, а потом руки перестают слушаться. А Александр за 2 часа тренировки выстреливает 150 стрел.

Ігри нескорених
Александр Зузуляк будет представлять Украину в двух дисциплинах

К слову, протез для стрельбы из лука у Саши – самодельный.

Мы видим лозунг, где написано: "Бойцы, чья воля сильнее чем тело", – и это правда. Это именно о нашей команде, которая стремится к результату. И мы будем показывать этот результат и на тренировке, и на соревнованиях,
– уверен капитан сборной Сергей Ильницкий.

С таким настроем на соревнования едет и Александр – только за "золотом".

Напомним, "Игры непокоренных" основали в 2014 году для раненых военнослужащих и ветеранов войны, которые соревнуются в нескольких дисциплинах: плавании, атлетике, пауэрлифтинге. В 2017 году в них приняли участие 17 стран мира, а украинцы тогда завоевали 14 медалей, среди которых - восемь "золотых".

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости спорта Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Игры непокоренных
Источник: 24 канал
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