Бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры газовый баллон, чтобы предотвратить взрыв: видео

В Херсоне чуть не взлетел на воздух дом. В двухэтажке, расположенной в исторической части города, произошла утечка газа. Из-за неисправности плиты, подсоединенной к баллону, в квартире на верхнем этаже, вспыхнул газ и возник пожар.

В этот момент хозяин квартиры готовил еду. 49-летний мужчина получил более 20 процентов ожогов, с повреждениями рук и головы его госпитализировали.

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А вот ГСЧСники тем временем спасали дом от взрыва – бойцы вынесли из горящей квартиры газовый баллон.



Газовый балон вынесли на улицу, чтобы предотвратить взрыв

"На место происшествия было направлено 4 единицы техники и 25 человек личного состава. Выяснилось, что в квартире на втором этаже произошла вспышка газо-воздушной смеси при использовании бытового газового баллона", – ответил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Херсонской области Юрий Гатилов.

Смотрите видео: кадры, как спасатели вытащили газовый баллон



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