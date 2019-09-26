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      Бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры газовый баллон, чтобы предотвратить взрыв: видео

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      Бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры газовый баллон
      Бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры газовый баллон / ДСНС

      В Херсоне чуть не взлетел на воздух дом. В двухэтажке, расположенной в исторической части города, произошла утечка газа. Из-за неисправности плиты, подсоединенной к баллону, в квартире на верхнем этаже, вспыхнул газ и возник пожар.

      В этот момент хозяин квартиры готовил еду. 49-летний мужчина получил более 20 процентов ожогов, с повреждениями рук и головы его госпитализировали.

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      А вот ГСЧСники тем временем спасали дом от взрыва – бойцы вынесли из горящей квартиры газовый баллон.

      Газовий балон винесли на вулицю, аби запобігти вибуху
      Газовый балон вынесли на улицу, чтобы предотвратить взрыв

      "На место происшествия было направлено 4 единицы техники и 25 человек личного состава. Выяснилось, что в квартире на втором этаже произошла вспышка газо-воздушной смеси при использовании бытового газового баллона", – ответил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Херсонской области Юрий Гатилов.

      Смотрите видео: кадры, как спасатели вытащили газовый баллон

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      Теги: Новости Украины Пожар Новости Херсона ГСЧС Взрыв
      Источник: 24 канал
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