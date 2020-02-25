Бойцы "КОРДа" обезвредили вооруженного убийцу в Киевской области: детали и фото

Во вторник, 25 февраля, жительница Вышгородского района Киевской области сообщила полиции о том, что ее знакомый убил собственную мать и закрылся в доме. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник отказался выходить из дома, поэтому пришлось вызвать спецподразделение "КОРД".

Женщина, которая сообщала о преступлении, не указала точный адрес, но его быстро самостоятельно установили правоохранители, сообщает полиция.

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Когда работники полиции приехали на место происшествия, хозяин отказался выходить из дома и громко угрожал стражам порядка. Полицейские пытались утихомирить разъяренного мужчину, ведя с ним переговоры.

Впрочем злоумышленник не шел ни на какие компромиссы, а впоследствии и вовсе начал угрожать, что начнет стрелять в полицейских. Тогда последние вызвали на подмогу бойцов "КОРД".

Во время длительных переговоров вооруженный мужчина потерял бдительность, а полицейские вошли в дом. Там они нашли тело погибшей женщины с огнестрельными ранениями, задержали злоумышленника и изъяли оружие, разрешение на которое закончилось буквально несколько дней назад.



Ружье, из которого, вероятно, была убита потерпевшая / фото: Нацполиция

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье об умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой.



Дом, в котором закрылся злоумышленник

Что такое "КОРД"?"КОРД" – корпус оперативного внезапного действия (укр. корпус оперативно-раптової дії). Подразделение Национальной полиции Украины, которое специализируется на проведении силовых операций. Он работает в условиях чрезвычайных ситуаций, например, проводит антитеррористические операции.