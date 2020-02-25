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      Бойцы "КОРДа" обезвредили вооруженного убийцу в Киевской области: детали и фото

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      "КОРД" принял участие в задержании вооруженного злоумышленника под Киевом / Иллюстративное фото

      Во вторник, 25 февраля, жительница Вышгородского района Киевской области сообщила полиции о том, что ее знакомый убил собственную мать и закрылся в доме. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник отказался выходить из дома, поэтому пришлось вызвать спецподразделение "КОРД".

      Женщина, которая сообщала о преступлении, не указала точный адрес, но его быстро самостоятельно установили правоохранители, сообщает полиция.

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      Когда работники полиции приехали на место происшествия, хозяин отказался выходить из дома и громко угрожал стражам порядка. Полицейские пытались утихомирить разъяренного мужчину, ведя с ним переговоры.

      Впрочем злоумышленник не шел ни на какие компромиссы, а впоследствии и вовсе начал угрожать, что начнет стрелять в полицейских. Тогда последние вызвали на подмогу бойцов "КОРД".

      Во время длительных переговоров вооруженный мужчина потерял бдительность, а полицейские вошли в дом. Там они нашли тело погибшей женщины с огнестрельными ранениями, задержали злоумышленника и изъяли оружие, разрешение на которое закончилось буквально несколько дней назад.

      КОРД, Київська область, вбивство
      Ружье, из которого, вероятно, была убита потерпевшая / фото: Нацполиция

      Сейчас на месте инцидента работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье об умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой.

      КОРД, вбивство, Вишгородський район
      Дом, в котором закрылся злоумышленник

      Что такое "КОРД"?"КОРД" – корпус оперативного внезапного действия (укр. корпус оперативно-раптової дії). Подразделение Национальной полиции Украины, которое специализируется на проведении силовых операций. Он работает в условиях чрезвычайных ситуаций, например, проводит антитеррористические операции.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Убийство Полиция
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