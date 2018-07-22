Бойфренд Джорджа Майкла рассказал неожиданные детали его смерти
Парикмахер Фади Фаваз, который был любимым знаменитого британского исполнителя Джорджа Майкла, признался, что певец неоднократно пытался наложить на себя руки.
Знаменитый исполнитель Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в Великобритании. Позднее результаты вскрытия и токсикологических экспертиз показали, что певец умер "по естественным причинам". 53-летний артист пролежал сутки после смерти в своем доме, прежде чем его нашли. Несмотря на опубликованный отчет следователей о естественной смерти Майкла, точное время смерти никогда не обнародовалось в сети по просьбе его семьи.
Читайте также: Названа причина смерти Джорджа Майкла
Из опубликованного письма Фаваза в издании The Sun фанаты узнали, что исполнитель неоднократно пытался совершить самоубийство. Всего у него было четыре попытки свести счеты с жизнью и в пятый раз ему это удалось. Мужчина добавил, что смерть в день Рождества совпала с днем рождения покойной матери Джорджа, которую он очень любил. Тогда у него с Джорджем Майклом были сложные отношения и в день его смерти Фади спал в своей машине.
Я устал от того, что люди постоянно спрашивают меня о том, что произошло в тот рождественский день. Позвольте мне рассказать вам. Джордж умер в день рождения его матери. И этот факт должен ответить на некоторые вопросы. И я не говорю о том, что ему потребовалось пять попыток, чтобы свести счеты с жизнью. Думаю, что это важно для составления полной и правдивой картины,
– поделился Фади Фаваз.
Фади Фаваз и Джордж Майкл
Бойфренд покойного Джорджа Майкла до сих пор живет в особняке в Риджент-парке в Англии, который раньше когда-то делил с исполнителем. Фади также судится за этот особняк, который стоит 105 миллионов стерлингов.